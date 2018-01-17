Vodafone назвал сроки восстановления мобильной связи в Л/ДНР

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина.

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" намерен восстановить мобильную связь на неподконтрольной территории Донбасса уже в четверг, 18 января.

Об этом говорится в сообщении комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений со ссылкой на директора по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Олега Проживальского.

"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы", — отметил Проживальский.

В компании ожидают, что 18 января к обеду связь будет восстановлена.

По данным пресс-центра Штаба АТО, по состоянию на вторник, 16 января, со стороны Киева были выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования оператора "Vodafone-Украина" и предоставлены гарантии безопасности их проведения.