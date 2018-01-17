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    Общество

    Vodafone назвал сроки восстановления мобильной связи в Л/ДНР

    (обновлено: )44341
    Как отметили в компании, в среду при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. В компании ожидают, что 18 января к обеду связь будет восстановлена.
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. 

    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" намерен восстановить мобильную связь на неподконтрольной территории Донбасса уже в четверг, 18 января.

    Об этом говорится в сообщении комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений со ссылкой на директора по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Олега Проживальского.

    "Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы", — отметил Проживальский.

    В компании ожидают, что 18 января к обеду связь будет восстановлена.

    По данным пресс-центра Штаба АТО, по состоянию на вторник, 16 января, со стороны Киева были выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования оператора "Vodafone-Украина" и предоставлены гарантии безопасности их проведения.

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