СЦКК принял к рассмотрению обращение "Vodafone-Украина" о ремонте кабеля

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) принял на рассмотрение недавнее обращение компании "Vodafone-Украина" о доступе на неподконтрольные территории Донбасса к поврежденному кабелю. Об этом сообщила руководитель отдела связи с общественностью компании Виктория Рубан, передает "Радио Свобода".

Несколько дней назад в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР.

Читайте также: Новый кризис: Донбасс минус Vodafone

"Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в "серой зоне". Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", — сказал Рубан.

Она уточнила, что мобильный оператор "не имеет прямых контактов с незаконными вооруженными формированиями".

Ранее в непризнанной ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Читайте также: Украинские мобильные операторы сворачивают связь на Донбассе

Ранее пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих територий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.