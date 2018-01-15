наверх
16.01.201802:13
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Общество

    СЦКК принял к рассмотрению обращение "Vodafone-Украина" о ремонте кабеля

    (обновлено: )35021
    Руководитель отдела связи с общественностью "Vodafone-Украина" Виктория Рубан сообщила, что проблемы со мобильной связью на неподконтрольных территориях Донбасса можно решить, если специалисты компании получат доступ к поврежденному кабелю.
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) принял на рассмотрение недавнее обращение компании "Vodafone-Украина" о доступе на неподконтрольные территории Донбасса к поврежденному кабелю. Об этом сообщила руководитель отдела связи с общественностью компании Виктория Рубан, передает "Радио Свобода". 

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды

    Несколько дней назад в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР.

    Читайте также: Новый кризис: Донбасс минус Vodafone

    "Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в "серой зоне". Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части", — сказал Рубан. 

    Она уточнила, что мобильный оператор "не имеет прямых контактов с незаконными вооруженными формированиями". 

    Ранее в непризнанной ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина". 

    До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

    Читайте также: Украинские мобильные операторы сворачивают связь на Донбассе

    Ранее пресс-служба оператора "Vodafone Украина" заявляла, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих територий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты