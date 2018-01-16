Украина выполнила все шаги для восстановления Vodafone в ОРДЛО

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации надеется, что при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора "Vodafone-Украина" на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"По состоянию на 16.01.2018 с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина и предоставлены необходимые гарантии безопасности их проведения", — сообщает украинская сторона СЦКК.

Представители Украины в СЦКК сообщают, что по стоянию на 16 января к ним поступило 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры Донецкой области различного характера, из них планово согласованы уже 20 заявок и предоставлены необходимые гарантии безопасности со стороны штаба АТО. В то же время со стороны ОРДЛО согласована только одна заявка.

"Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких", — сказано в сообщении.

Ранее в непризнанной ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".