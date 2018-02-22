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    В ЛНР прекратил работу "Vodafone-Украина"

    (обновлено: )79524
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости Украина. Работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" прекращена на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за обрыва линии, сообщается в четверг на сайте оператора.

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    Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сообщили, что работа сотового оператора "Vodafone-Украина" была нарушена из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работу сотового оператора на территории ЛНР восстановили. ДНР второй месяц остается без украинской сотовой связи.

    "Двадцать второго февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области", — говорится в сообщении.

    Как передает корреспондент РИА Новости, в Луганске нет связи.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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