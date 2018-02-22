В ЛНР прекратил работу "Vodafone-Украина"

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости Украина. Работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" прекращена на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за обрыва линии, сообщается в четверг на сайте оператора.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках сообщили, что работа сотового оператора "Vodafone-Украина" была нарушена из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работу сотового оператора на территории ЛНР восстановили. ДНР второй месяц остается без украинской сотовой связи.

"Двадцать второго февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области", — говорится в сообщении.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Луганске нет связи.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.