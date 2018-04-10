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    Алчевский меткомбинат возобновил плавку металла после блокады - ЛНР

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    Пробная плавка имеет большое значение, так как помимо чугуна, на Алчевском металлургическом комбинате планируют производить сталь, сообщил председатель совета министров самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов.
    Алчевский металлургический комбинат
    Сайт ИСД

    ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Пробную плавку металла провели на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, передает РИА Новости.

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    В феврале 2017 года Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Киева. Позже он перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре на предприятии была запущена доменная печь №5, АМК вновь начал работу, в феврале 2018 года заявили о запуске второй доменной печи.

    "Сегодня мы присутствовали на пробной плавке. Для меня это показатель того, что завод живет. У Алчевска и республики есть будущее", — заявил Козлов во время рабочего визита на АМК.

    Он отметил, что пробная плавка имеет большое значение, так как помимо чугуна, на АМК планируют производить сталь.

    По данным пресс-службы Совмина, на предприятии проходит подготовка к возобновлению работы кислородно-конвертерного цеха. "Возобновление работы АМК имеет не только политическую и экономическую важность, но и социальную, поскольку это предприятие является градообразующим. Запуск этого цеха позволит создать новые рабочие места и перевести на полный рабочий день уже работающих сотрудников", — уточнили в пресс-службе

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