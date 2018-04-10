Алчевский меткомбинат возобновил плавку металла после блокады - ЛНР

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Пробную плавку металла провели на Алчевском металлургическом комбинате (АМК) в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, передает РИА Новости.

В феврале 2017 года Алчевский металлургический комбинат прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Киева. Позже он перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре на предприятии была запущена доменная печь №5, АМК вновь начал работу, в феврале 2018 года заявили о запуске второй доменной печи.

"Сегодня мы присутствовали на пробной плавке. Для меня это показатель того, что завод живет. У Алчевска и республики есть будущее", — заявил Козлов во время рабочего визита на АМК.

Он отметил, что пробная плавка имеет большое значение, так как помимо чугуна, на АМК планируют производить сталь.

По данным пресс-службы Совмина, на предприятии проходит подготовка к возобновлению работы кислородно-конвертерного цеха. "Возобновление работы АМК имеет не только политическую и экономическую важность, но и социальную, поскольку это предприятие является градообразующим. Запуск этого цеха позволит создать новые рабочие места и перевести на полный рабочий день уже работающих сотрудников", — уточнили в пресс-службе