Мощный паводок в Луганской области. Подтопленные дома и полиция на лодках

Старобельские правоохранители помогают местным жителям бороться с подтоплением.

"Весенним половодьем подтоплена часть города Старобельска и района. Подтоплены низководные мосты и часть жилого сектора, дома и хозяйственные помещения.

Уровень воды в реке Айдар сейчас составляет более 550 см. На помощь населению поднят весь личный состав полиции", — сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай.

Правоохранители совместно со спасателями, представителями Старобельского городского совета, Старобельской РГА, районного военкомата, коммунальными предприятиями района и неравнодушными гражданами обеспечивают патрулирование, доставку людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

Работники полиции на плавсредствах, вместе со спасателями, патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, которые не смогли самостоятельно покинуть район бедствия.

На месте происшествия кроме полиции работают бригады ГСЧС, "скорой" помощи. Спасательные работы продолжаются.

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