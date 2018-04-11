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    Фотоленты

    Мощный паводок в Луганской области. Подтопленные дома и полиция на лодках

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (37)

    (обновлено: )147
    Подтопление в Старобельском районе
    Подтопление в Старобельском районе
    Подтопление в Старобельском районе
    Подтопление в Старобельском районе
    Подтопление в Старобельском районе
    Подтопление в Старобельском районе
    Подтопление в Старобельском районе
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Подтопление в Старобельском районе
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Подтопление в Старобельском районе
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Подтопление в Старобельском районе
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Подтопление в Старобельском районе
    facebook.com/Татьяна Погукай
    Подтопление в Старобельском районе
    facebook.com/Татьяна Погукай

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    Старобельские правоохранители помогают местным жителям бороться с подтоплением.

    Непогода в Одесской области
    dumskaya.net
    Паводок в Одесской области: вода подошла к подвалам – спецкор

    "Весенним половодьем подтоплена часть города Старобельска и района. Подтоплены низководные мосты и часть жилого сектора, дома и хозяйственные помещения.
    Уровень воды в реке Айдар сейчас составляет более 550 см. На помощь населению поднят весь личный состав полиции", — сообщила в Facebook пресс-секретарь ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай.

    Правоохранители совместно со спасателями, представителями Старобельского городского совета, Старобельской РГА, районного военкомата, коммунальными предприятиями района и неравнодушными гражданами обеспечивают патрулирование, доставку людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок.

    Работники полиции на плавсредствах, вместе со спасателями, патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, которые не смогли самостоятельно покинуть район бедствия.

    На месте происшествия кроме полиции работают бригады ГСЧС, "скорой" помощи. Спасательные работы продолжаются.

    Читайте также: Цунами районного масштаба. Большая вода захватывает регионы Украины

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