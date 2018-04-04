Цунами районного масштаба. Большая вода захватывает регионы Украины

ГУ ДСНС у Полтавській області

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Массовые весенние паводки, затопившие ряд населенных пунктов, в нескольких регионах отступили. Как сообщили в ГСЧС, уровень воды в реках Черниговской и Сумской областях снижается.

При этом угроза затопления сохраняется на реках бассейна Припяти в Волынской области, на левых притоках Среднего Днепра в Полтавской и Днепропетровской областях, на реке Дунай в Одесской области, а на реках Луганской области ожидается дальнейший подъем уровня воды.

Где отступила вода

В Чернигове, где вследствие разлива реки Стрижень затопило почти 150 домохозяйств, ситуация пошла на улучшение. Согласно данным спасателей на 4 марта, остаются подтопленными 21 домохозяйство и пять жилых домов. Временно были отселены 7 человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне Стрижня в пределах 25 см в сутки. По данным ОГА региона, в областном центре и Черниговском районе остаются подтопленными 40 жилых домов, 90 домохозяйств и несколько сотен дачных участков, на которых расположены почти 400 дачных домов. В селе Старый Билоус эвакуировали 27 человек.

В соцсетях в адрес городских властей прозвучали обвинения, что подтопление частного сектора в Чернигове произошло потому, что вовремя не спустили воду из р. Стрижень. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что вины городских властей в паводке, конечно, нет.

Вместе с тем, в городе прогнозируют подтопление частного сектора от наводнения на Десне. Только за прошедшие сутки уровень воды в реке увеличился на 50 см, достигнув 382 см над нулем поста, а максимальная отметка этой весной ожидается на уровне 660 см. Также жители Менского района сообщают, что в Десну стекает отравленная вода с полей. По их мнению, талая вода смывает химические средства, которыми обработаны пахотные земли.

val.ua Наводнение на Десне

В Ахтырке Сумской области, где из-за паводка люди были вынуждены перемещаться по населенному пункту на лодках, вода полностью сошла, остаются подтопленными четыре подвала жилых домов.

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Полтавская область

В регионе талая вода затопила Великие Сорочинцы в Миргородском районе, где проводится известная Сорочинская ярмарка.

hromadske.poltava.ua Территорию Сорочинской ярмарки затопило

Также остаются подтопленными, по данным спасателей, территории в Полтаве, Зиньковском, Пирятинском, Хорольском, Гребинковском, Чернухинском, Чутовском, Лохвицком, Котелевском, Миргородском, Лубенском, Великобагачанском и Диканьском районах.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Последствия таяния снега в Полтавской области

Ранее сообщалось, что трассу Киев – Харьков в районе Пирятина полностью затопило водой из-за паводка. Местами колеса машин полностью уходят под воду.

Харьковская область

Паводки добрались также уже до Харьковской области. С приходом тепла в Харькове появилась угроза подтопления частных домовладений. Критическая ситуация наблюдалась в Новобаварском районе. В результате интенсивного таяния снега и повреждения дренажной системы произошло подтопление четырех частных дворов во втором въезде Красная Аллея.

Талая вода также угрожала жителям села Вербовка и поселка Золочев Балаклейского района.

Закарпатье

В Закарпатье от интенсивных дождей, таяния снега и поднятия уровня воды в реках пострадали 280 га сельскохозяйственных угодий и отрезок автомобильной дороги местного значения. По данным ГСЧС, подтоплены отрезок в 50 метров автомобильной дороги местного значения Тисянка — Геевцы Ужгородского района в междамбовом пространстве реки Латорица.

Затоплены 10 га между населенными пунктами Иршава и Сельцо Иршавского района, 30 га возле с. Каменское Иршавского района, около 30 га, около 5 га возле с. Комяты Виноградовского района, около 15 га возле с. Чернотисово Виноградовского района, около 120 га возле с. Стебливка Хустского района и около 100 га возле с. Сокирница Хустского района.

zak.depo.ua Паводок на Закарпатье

Затопит новые регионы

Наряду с этим, по стране в ближайшие три дня ожидается дальнейший подъем уровней воды на водоемах из-за весеннего половодья. Так, сохраняется угроза затопления на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском районе Волынской области.

Спасатели предупредили также об угрозах подтоплений на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Также на реке Дунай в городе Вилково Одесской области будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см, а на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см. Спасатели отмечают, что ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

В это же время на реках Луганской области ожидается дальнейший подъем уровня воды на 0,3-0,8 м за сутки и увеличения слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к городу Деркул. Напомним, что в регионе вода активно поднимается в Новопсковском и Старобельском районах, где реки Айдар и Каменка вышли из берегов. В Осиново, где уровень паводка достиг 1-1,5 метра — патрульной полицией с обеих сторон перекрыто движение транспорта. В Лисогоровке вода поднялась на полметра.

По данным материалов открытых источников интернет