Паводок в Одесской области: вода подошла к подвалам – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украинскую Венецию затапливает. О поднятии воды до опасного уровня говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Там сообщают, что сегодня утром, 1 апреля, вода достигла отметки 182 см. А синоптики предупреждают о дальнейшем повышении уровня воды до опасной отметки 185 см. При таких условиях затопит половину домов города Вилково.

Подробнее о ситуации в Вилково сообщил спецкор Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко.

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До какого уровня поднялась вода в Вилково сейчас?

– На данный момент по последним сообщениями от главы райрады Павла Бойченко, 181 см в данный момент, и это означает треть территории поселка Вилково подтоплены, то есть сейчас вода подошла уже к летним кухням, подвалам, то есть это в основном те районы, которые находятся в низинах, но именно в дома пока что вода не зашла, поэтому никто из жителей не эвакуирован.

Хотя, как сообщается, на месте уже работают коммунальщики, работают службы ГСЧС, и они готовы в случае чего эвакуировать людей, есть уже место куда. И ведутся работы по откачке воды. Задействованы 85 коммунальщиков и более 15 единиц техники – так сообщается. Но в случае чего есть резервы.

На территории Вилково проводил свое рабочее совещание на прошлой неделе губернатор Одесской области Максим Степанов, и он сейчас заявляет, что ситуация находится под контролем, и даже если половина Вилково будет подтоплена, то коммунальщики и спасатели способны справиться с таким наводнением, и они к этому готовы.

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Как жители Вилково реагируют на такое подтопление?

— Для местных жителей это уже далеко не первое подтопление за последние годы. Так случается у них, к сожалению, довольно регулярно, что Дунай выходит из своих берегов. Конечно же, люди хотят остаться в своих домах, хотят, чтобы все-таки достаточно сработали и службы, и все-таки река не вышла на такой уровень, чтобы им пришлось эвакуироваться, то есть пока что они остаются в своих домах и надеются, что так и будет.

Но, если эвакуироваться, то, конечно же, они тоже к этому готовы. Как заявили в полиции, что уже есть специальные наряды, которые будут следить за безопасностью в оставленных домах, если таковые будут, потому что были случаи мародерства, и за это тоже люди очень переживают, поэтому и не хотят покидать свои дома.

Насколько быстро можно будет эвакуировать при необходимости людей? Сколько жителей в Вилково? Что об этом говорят спасатели?

– В самом Вилково в принципе довольно сложно сказать точную цифру – около 30-40 тысяч жителей, просто поселок довольно большой и размытый, то есть довольно у многих людей здесь есть свои лодки, поэтому даже, если вода подойдет так высоко, что придется покидать свои дома, то они могут сесть в свои лодки и даже сами эвакуироваться.

ГУ ДСНС у Полтавській області Наводнение в Полтавской области

Но спасатели заявляют, что если кто-то не сможет или кому-то будет сложно, то они готовы спасти всех и вывезти в принципе в короткие сроки.

Питание, лекарства, всего хватает? Паники нет?

– Паники нет, в принципе, что касается еды, то она доставляется, пока что у людей все есть. Кому чего-то не хватает, на лодках они могут добраться, куда им нужно и все купить. И рядом находятся спасатели.

На счет лекарств пока что такой острой необходимости тоже не было, в принципе здесь ситуация остается пока спокойной. Но вот на ближайшие дни — с 3 по 5 апреля — передают синоптики штормовое предупреждение, и в течение этих дней ожидаются и осадки, и сильный ветер, уже даже сейчас из-за чего повышается уровень Дуная, из-за того, что сильная волна с моря просто захлестывает в реку и из-за этого повышается уровень, и, в том числе, этой ночью ожидается, что, возможно, еще поднимется до 185 см, и тогда уже большая часть Вилково будет подтоплена.

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Первые последствия такой непогоды уже наблюдаются? Например, оборваны линии электропередач, обесточены населенные пункты?

— Пока что такого нет. Конечно же, те вот места, которые подтопило, их отключили от электроснабжения, но именно больших территорий, которые отключены, или даже поселков, такого пока что нет. Сейчас все работает в плановом режиме.

ГУ ДСНС у Полтавській області Наводнение в Полтавской области

Работы ведутся в основном по откачке воды из подтопленных районов. Работают и дамбы. Кстати, вот сейчас было заявление от губернатора, который там работал на месте, у него там было рабочее совещание на прошлой неделе, и он обратился к вице-премьер министру Украины Геннадию Зубко с просьбой помочь выделить около 117 млн грн на первоочередной ремонт дамб и водооткачивающей техники, которой довольно много есть поврежденной и находящейся в таком не очень хорошем состоянии, которая работает в районе Дуная, где постоянно случаются такие подтопления.