Зубко об отопительном сезоне: подготовлена уже почти треть объектов

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Из более чем одиннадцати тысяч объектов в Украине к отопительному сезону подготовлена почти треть, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Из 11 тыс 360 объектов подготовлены уже 28,7%, и я бы хотел, чтобы за последние 4 месяца эта работа была усилена и мы снова в сентябре не выходили на паспорта, а проходили комиссии раньше. Это касается работы предприятий по котлам, водопроводной отрасли и коммунальных предприятий", — заявил Зубко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону.

Кабинет министров Украины на минувшей неделе принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы.

Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.