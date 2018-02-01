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    Фотоленты

    "Кровавая" Луна глазами землян: соцсеть наводнили фото

    (обновлено: )39811
    instagram.com/travellingthroughtheworld
    instagram.com/verasolomud
    instagram.com/andrysmithh
    twitter.com/latimes
    instagram.com/avemaryama
    instagram.com/natgeo
    instagram.com/adventures.addicted
    instagram.com/iiitoei
    instagram.com/akhilesh_mokara
    instagram.com/sarahsphotos
    instagram.com/akhilesh_mokara
    instagram.com/f.laurnt/
    instagram.com/echospace
    instagram.com/hoodxhippie

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    Жители Земли в среду, 31 января, наблюдали уникальное астрономическое явление — Луна находилась в позиции "Суперлуны", когда естественный спутник Земли достигает ближайшей к нашей планете точки на своей орбите и за счет чего становится приблизительно на 14% ярче обычного.

    Смотрите также: В ожидании уникальных явлений. Астрономический календарь на 2018 год 

    Как напомнили в НАСА, это было второе полнолуние в январе, что дало ему название "Голубая Луна". Кроме того, во время  полного затмения находившая в тени Земли Луна обрела оранжево-красный оттенок, отчего зовется в простонародье "Кровавой" Луной.

    Очевидцы активно фиксировали уникальные явления и делились в  социальных.

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