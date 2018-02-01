"Кровавая" Луна глазами землян: соцсеть наводнили фото

Жители Земли в среду, 31 января, наблюдали уникальное астрономическое явление — Луна находилась в позиции "Суперлуны", когда естественный спутник Земли достигает ближайшей к нашей планете точки на своей орбите и за счет чего становится приблизительно на 14% ярче обычного.

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Как напомнили в НАСА, это было второе полнолуние в январе, что дало ему название "Голубая Луна". Кроме того, во время полного затмения находившая в тени Земли Луна обрела оранжево-красный оттенок, отчего зовется в простонародье "Кровавой" Луной.

Очевидцы активно фиксировали уникальные явления и делились в социальных.