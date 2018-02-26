Киев наводнили фальшивые купюры в 200 и 500 грн - СМИ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевские таксисты жалуются, что в столице появилось множество поддельных купюр номиналом 200 и 500 гривен.

"Сегодня на первом заказе барышня дала мне 500 гривен, с которыми я отправился на заправку. А кассир говорит мне, что купюра не просвечивается в ультрафиолете, мол, фальшивая. Я вроде сам пощупал, шершавое все, и просвечивается на свет, и магнитная полоса есть", — сообщил один из них.

Другие таксисты подтвердили, что сталкиваются с аналогичной проблемой, пишет интернет-издание "Вести" со ссылкой на один из форумов.

По словам таксистов, фальшивомонетчики заведомо разменивают у них "липовые" деньги.

В конце 2017 года сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы. Сообщалось, что с июня прошлого года только одна преступная группировка внесла через банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов.