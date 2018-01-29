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    Фотоленты

    Не Париж, а Венеция. Наводнение во французской столице достигло пика

    (обновлено: )592
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Philippe LOPEZ / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Thomas SAMSON / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Ludovic MARIN / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Philippe LOPEZ / AFP
    Наводнение в Париже достигло своего пика
    Philippe LOPEZ / AFP

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    Пик наводнения достигнут в понедельник в Париже. Уровень воды в главной артерии французской столицы — реке Сене — начнет снижаться во вторник, сообщает французская государственная служба по мониторингу наводнений и паводков Vigicrues.

    Затопленные дома и авто. Прогулка по улицам пригорода Парижа... на лодке
    Radio Sputnik в youtube
    Затопленные дома и авто. Прогулка по улицам пригорода Парижа... на лодке

    Вниз по течению от Парижа рост уровня воды продолжится до середины недели, добавили в ведомстве.

    Ранее глава парижской полиции Мишель Дельпюэш заявил, что из-за наводнений примерно 1,5 тысячи человек в столичном регионе Франции были вынуждены покинуть свои дома.

    С понедельника по Сене прекращено судоходство — высокий уровень воды несет риск для кораблей и, в частности, популярных среди гостей Парижа речных трамвайчиков, связанный с беспрепятственным проходом под мостами. Помимо этого, в связи с подтоплением сильно ограничено движение на ветке С интегрированных в городскую систему транспорта электричек RER, некоторые станции будут закрыты до 5 февраля.

    В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, располагающихся на нижних этажах. В музеях Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, которые были запланированы на четверг.

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