В Луганской области подорвалось авто с семьей: четверо погибли

пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. На линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района Луганской области подорвался автомобиль с семьей, в результате подрыва погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой) на своем автомобиле "Shevrolet Niva" поехали в неизвестном направлении и до сих пор их место нахождения неизвестно.

Во время проведения розыскных мероприятий недалеко от реки Северский Донец, которая непосредственно находится на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Shevrolet Niva".

Предварительно установлено, автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации — противотанковая мина), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. У автомобиля выявили четыре обугленных трупа.

На месте происшествия сейчас продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

Решается вопрос о переквалификации данного события на статью 258 УК Украины "Террористический акт".