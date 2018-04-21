Двое детей, отравившихся в Луганской области, находятся в реанимации

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Тринадцать детей остаются в больницах после отравления в подконтрольном силовикам Северодонецке Луганской области, двое из них — в реанимации, сообщил в субботу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По данным полиции, в пятницу в Северодонецке произошло массовое отравление детей: в больницы попали 15 детей в возрасте от десяти до 12 лет, полиция занимается расследованием инцидента.

"На это утро 11 детей размещены в инфекционном отделении, двое — в реанимации. Динамика у всех положительная. По предварительным данным, причиной отравления может быть стафилококковая инфекция", — написал Тука в субботу в Facebook.

По данным чиновника, дети принимали участие в благотворительном мероприятии, и после посещения кафе дети и трое взрослых почувствовали недомогание.

Сообщается, что следователями открыто уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм".

Как сообщалось ране, в Ивано-Франковске в одном из детских садов произошло массовое отравление.