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    Двое детей, отравившихся в Луганской области, находятся в реанимации

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    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что на утро субботы 11 детей размещены в инфекционном отделении, двое - в реанимации.
    Нардеп Игорь Мосийчук в реанимации
    Ігор Мосійчук, facebook

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Тринадцать детей остаются в больницах после отравления в подконтрольном силовикам Северодонецке Луганской области, двое из них — в реанимации, сообщил в субботу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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    По данным полиции, в пятницу в Северодонецке произошло массовое отравление детей: в больницы попали 15 детей в возрасте от десяти до 12 лет, полиция занимается расследованием инцидента.

    "На это утро 11 детей размещены в инфекционном отделении, двое — в реанимации. Динамика у всех положительная. По предварительным данным, причиной отравления может быть стафилококковая инфекция", — написал Тука в субботу в Facebook.

    По данным чиновника, дети принимали участие в благотворительном мероприятии, и после посещения кафе дети и трое взрослых почувствовали недомогание.

    Сообщается, что следователями открыто уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм".

    Как сообщалось ране, в Ивано-Франковске в одном из детских садов произошло массовое отравление

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