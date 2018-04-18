Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе был обстрелян украинскими военными и совершил аварийную посадку, говорится в отчете миссии за 16 апреля.

Обстрел был произведен во время мониторингового полета БПЛА вблизи села Чабановка в Луганской области.

"Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата, команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н.п. Чабановка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу. БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем четырех различных единиц стрелкового оружия и одного крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу", – говорится в сообщении ОБСЕ.

После обстрела члены патруля миссии наблюдателей провели аварийную посадку беспилотника. При этом его полет в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда дрон оказался в пределах видимости патруля миссии.

"Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из этих военнослужащих принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, "так как не получил предварительное предупреждение об этом полете", – заявили наблюдатели, отметив, что СММ ОБСЕ ранее уведомила о запланированном полете офицеров ВСУ при Совместном центре контроля и координации.

Ранее подобные обстрелы фиксировались в марте (около села Сарабаш к югу от Донецка) и феврале 2018 года (село Орехово-Донецкое Луганской области).