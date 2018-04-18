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    Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

    (обновлено: )33822
    Наблюдатели ОБСЕ в отчете отмечают, что даже при аварийной посадке беспилотника его полет сопровождался "очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета".
    Беспилотник украинской армии
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе был обстрелян украинскими военными и совершил аварийную посадку, говорится в отчете миссии за 16 апреля.

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    пресс-служба МВД Украины
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    Обстрел был произведен во время мониторингового полета БПЛА вблизи села Чабановка в Луганской области.

    "Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата, команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н.п. Чабановка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу. БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем четырех различных единиц стрелкового оружия и одного крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу", – говорится в сообщении ОБСЕ.

    После обстрела члены патруля миссии наблюдателей провели аварийную посадку беспилотника. При этом его полет в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда дрон оказался в пределах видимости патруля миссии.

    "Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из этих военнослужащих принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, "так как не получил предварительное предупреждение об этом полете", – заявили наблюдатели, отметив, что СММ ОБСЕ ранее уведомила о запланированном полете офицеров ВСУ при Совместном центре контроля и координации.

    Ранее подобные обстрелы фиксировались в марте (около села Сарабаш к югу от Донецка) и феврале 2018 года (село Орехово-Донецкое Луганской области).

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