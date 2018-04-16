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    Пожизненное. Одному из убийц мэра Старобельска пересмотрели наказание

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    Старобельский районный суд удовлетворил апелляцию частично, приговорив к пожизненному заключению одного из исполнителей. Для второго приговор остался прежним - 15 лет лишения свободы.
    Владимир Живага
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Обвиняемый в убийстве городского главы Старобельска Владимира Живаги приговорен Старобельским районным судом к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

    Как сообщается, двое жителей Луганской области, которые в составе организованной преступной группы выполнили заказ на убийство мэра Старобельска, судом первой инстанции были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый. Прокуратура Луганской области подала апелляцию, требуя ужесточения наказания.

    Старобельский районный суд удовлетворил апелляцию частично, приговорив к пожизненному заключению одного из исполнителей. Для второго приговор остался прежним — 15 лет лишения свободы.

    На данный момент ведется уголовное производство в отношении заказчика убийства. Он объявлен в розыск.

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