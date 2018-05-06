В Луганской области люди массово остались без света

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 6 мая, на подконтрольной территории Луганской области без электроэнергии остались 650 потребителей в 11 населенных пунктах, сообщает пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение.

Полностью без света остались четыре населенных пункта, еще семь были обесточены частично. Без питания — 31 подстанция.

На территории обслуживания Сватовского РЭС с вечера 5 мая частично без электроэнергии находятся жители населенного пункта Стельмаховка (160 абонентов).

"На территории обслуживания Новопсковского РЭС в воскресенье полностью обесточены населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии — Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене. В целом — 178 абонентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховате, частично — Веселое и Просяное. Всего — 312 абонентов.

Ранее гендиректор ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявил, что его предприятие в ближайшее время отключит электроэнергию у всех должников в Луганской области.