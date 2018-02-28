Порошенко уже не сможет создать "свой" парламент — Гончарук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook одобрительно высказалась о перспективе досрочных выборов. А председатель Верховной Рады Андрей Парубий накануне заявил, что он категорически против проведения досрочных выборов. И также сказал, что поднятие этой темы — "внешний сценарий" дестабилизации ситуации в Украине. При этом слухи, что президент Петр Порошенко рассматривает вопрос роспуска Рады и проведения досрочных выборов, начали распространяться еще с начала года.

Существуют ли в Украине предпосылки для проведения досрочных выборов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому знову постало питання дострокових виборів? Чи розкручування цієї теми може призвести до комусь вигідних наслідків?

— Питання в тому, що фактично з самого початку роботи цього парламенту точилися розмови щодо необхідності проведення позачергових виборів. Єдина різниця полягає в тому, що спочатку таке питання ставили представники опозиції, зараз такі думки почали лунати в межах самої влади. Я думаю, що справа до самих позачергових виборів фактично може не дійти. Але на сьогоднішній день Адміністрація президента використовує такий механізм як важіль на опозицію, на парламентську більшість для того, щоб провести необхідні законодавчі рішення. З рештою, якщо ті законопроекти, які поставлені, а саме, про Антикорупційний суд, кадрові питання, про які вже наголошувалося, прийняті не будуть, то я не виключаю, що фактично президент може піти ва-банк і оголосити позачергові парламентські вибори, тому що парламент є абсолютно недієздатним. І фактично, в принципі, ідея полягатиме в тому, щоб показати, що є абсолютно непрацездатний парламент, а натомість є президентська влада, яку необхідно підтримувати. А знову ж таки, я не думаю, що наразі це розглядається як єдиний основний сценарій, але лякати парламентський корпус в такий спосіб, в принципі, можна.

Для кого найбільш лячним такий варіант розвитку подій може бути? В кого на дострокових виборах взагалі немає шансів?

— Я не думаю, що тут слід очікувати якихось сенсацій. По-перше, треба подивитися результати тих виборів, які були до місцевих громад протягом останнього року. Там, в принципі, тенденції достатньо чітко видні. Так, "Батьківщина" має, згідно з найскромнішими підрахунками, десь на 10% більше, ніж БПП. Але інші політичні сили взагалі провалюються. І виходить так, що з тих, хто не мають шансів пройти, вони вже в парламенті, в принципі, заявили, що вони проти таких виборів, та ж "Самопоміч". Що стосується "Народного фронту", Ви згадували слова Парубія, вони ж так само не зовсім так однозначно відносяться до цих виборів. І треба так само розуміти, ще залишається питання: а за якою системою будуть проходити ці вибори? Тому що якщо змішана система, в мене знову ж таки є розуміння того, що у АП є ілюзії, що вони по мажоритарці проведуть лояльних до себе кандидатів. А чиста пропорційна система, там очевидно, що дуже складно буде взагалі сформувати більшість. І, знову ж таки, на отакому фрагментованому парламенті президентові буде легше проводити виборчу кампанію.

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Тобто якщо провести спочатку дочасні вибори до парламенту, то це вплине на президентські перегони?

— Безумовно. Річ в тому, що ми отримуємо так чи інакше легітимний парламент. І тоді після цього — легітимність самого президента. І я думаю, що… Тут же, знову ж таки, який задум може бути? Щоб основна концентрація політичної уваги, тих же самих ресурсів, була кинута саме на парламентську кампанію. Тому що багатьом політичним силам доведеться боротися один з одним. Саме тим силам, які б, наприклад, в другому турі могли би підтримати Юлію Тимошенко або взагалі навіть в першому турі підтримати. І звичайно, що такі плани, я так думаю, так само розглядаються.

Тобто з точки зору політичних технологій дочасні парламентські вибори було б непогано провести? Вони б відтягнули увагу і ресурси тих людей, які б могли зіграти проти когось на президентських виборах?

— Я думаю, що саме такий задум закладається. Але стратегічно кажучи, чи виграє від цього безпосередньо кандидат Порошенко, я в цьому контексті не впевнений. Тому що, знову ж таки, я бачу, яка є соціологічна статистика, які є результати попередніх виборів. І з великою ймовірністю, що Порошенко отримає антагоністичний парламент, і йому взагалі буде дуже складно. Ілюзія того, що він проведе по мажоритарці своїх кандидатів, залишається ілюзією. Тому що в не залежності від того, хто переможе на наступних президентських виборах, ті мажоритарники будуть проурядовими, пропрезидентськими. Тобто фактично, якщо, наприклад, виграє Тимошенко чи навіть якийсь третій кандидат, вони все одно будуть орієнтуватися на діючого президента, незалежно від його прізвища.

Стосовно юридичних підстав для дострокового розпуску парламенту, вони існують?

— Технологічно може бути варіація відставки уряду, може бути варіація розпуску коаліції. Але ясно, що тут це не є чистими підставами. Тому що останній строк, коли можуть бути оголошені такі вибори, це остання неділя липня. Тобто до цього часу треба максимально швидко прокручувати ці сценарії. Тому що для формування нового уряду, для формування нової коаліції дається, наприклад, 30 днів. Тобто якщо сьогодні коаліція припиняє діяти, то через 30 днів буде запущений цей механізм. Для формування нового уряду — 60 днів. Тобто тут все дуже складно. І ще одна проблема полягає в тому, а в якому форматі буде сама більшість? Тобто є БПП, але з одного боку є уряд Володимира Гройсмана, з іншого боку є Юрій Луценко, який де-факто вже так само розпочав свою кампанію. До речі, знову ж таки не зрозуміло, яку кампанію. Тому що ми бачимо рекламу, але на що він претендує? Чи на уряд, чи, можливо, вже навіть в президенти мітить? Тому з юридичної точки зору це питання може виявитися проблематичним, але ми пам'ятаємо, коли розпускався парламент Віктором Ющенком, там так само багато хто говорив про те, що з правової точки зору не зовсім чистий був розпуск. Але, не зважаючи на це, дочасні вибори відбулися.

Для країни зараз влучний момент для того, аби проводити дочасні вибори до парламенту?

— Питання в тому, що зазвичай в європейській практиці відбувається так: спочатку проходять президентські вибори, і перше рішення, яке приймає президент — розпуск парламенту. І за місяць фактично відбуваються вибори парламенту. Так, принаймні, завжди відбувається у Франції. І логіка в цьому є. Таким чином президент, який переміг на виборах, отримує більшість в парламенті і має можливість абсолютно нормально співпрацювати з урядом. В нашому випадку фактично розглядається така ймовірність, що якщо Порошенко програє президентські вибори, то він все ж таки буде мати значну потужну фракцію за рахунок тих рейтингів, ресурсів, які має зараз, і буде відігравати важливу роль в наступному парламенті, що, в принципі, буде унеможливлено, якщо вибори будуть вже після президентських, і вибори він програє.

К слову, политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" выразил уверенность, что Петр Порошенко боится досрочных выборов. По мнению эксперта, Порошенко не уверен, что сможет контролировать ситуацию в случае досрочных выборов в Раду.