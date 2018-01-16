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    Украине не стоит изобретать велосипед для борьбы с фейком – политолог

    (обновлено: )5420
    Самый простой способ борьбы с клеветой – это суд, однако проблема в том, что суды в Украине не работают. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Валерий Гончарук
    Голос Столицы

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. На согласительном совете Верховной Рады неожиданно прозвучало предложение от фракции БПП. Там считают, что в Украине нужно создать рабочую группу, которая займется разработкой антифейкового законопроекта по примеру ЕС и США. Лидер фракции Артур Герасимов заверил, что законопроект о противодействии распространению ложной информации не будет предусматривать цензуры.

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    Насколько своевременным является появление в Украине такого документа, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

    "Сейчас наше отечественное законодательство совершенно не запрещает бороться с ложной информацией. У нас есть независимая судебная ветвь власти, более того, президент неоднократно отмечал, что у нас проходит судебная реформа, и очень успешная реформа, у нас обновился суд. Казалось бы, что проще? Если появляются какие-то ложные факты в СМИ, тиражируются, то подавайте в суд, и пусть суд принимает решение, пусть публикуют опровержение. Но что-то мы никаких судебных решений не видим не только по такой фейковой информации, а вообще не имеем никаких судебных решений", — заявил Гончарук. 

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