Скучный Новый год... отменяется?

Платон Беседин, писатель, публицист — для РИА Новости Украина

Пожалел, что дома у меня нет украинских телеканалов. Так что, как вариант, буду смотреть некоторые из них через интернет. Потому что параллельно случились два телесобытия — и связаны они с культовой "Иронией судьбы": российский Первый канал впервые отменил показ фильма Эльдара Рязанова, а украинский "Интер", наоборот, вернул его в новогоднюю сетку вещания.

Вообще телепрограмма "Интера" на 31 декабря выглядит симпатично: "Ирония судьбы", "Джентльмены удачи", "Служебный роман", "Пес Барбос и необычайный кросс" — в общем, киноклассика. И такой контент настраивает на оптимистичный лад. Потому что именно добрые советские фильмы — о вечной дружбе — лучше всего объединяют разные поколения и разные страны. В них — прошлое, о котором так любят спорить сегодня, а после разъединять им, и прошлое это симпатично.

Правда, "Интер" на украинском ТВ — исключение. Остальные, по большей части, предпочтут иной контент, спаянный из западных программ, фильмов и доморощенного продукта, от которого частенько отдает не вторичностью даже, а чем-то в плохом смысле сельским. Со временем, конечно, украинский контент станет качественнее, однако существует серьезная угроза, что при этом будет перегиб в идеологии. Но, повторюсь, изменения в сетке телевещания в этом году дают поводы для оптимизма.

Напомню, что сразу после революции достоинства в Украине советский кинематограф попал в категорию неблагонадежного. Он диссонировал с жуткими рассказами о кровавом, бесчеловечном советском прошлом. Ведь фильмы демонстрировали совсем иную картинку — теплую и родную. Так что идеологически правильно было демонстрировать "документальные разоблачения".

Впрочем, поводы для запретов назывались, конечно, другие. В частности "Иронию судьбы" запретили, потому что в нем снялась актриса Валентина Талызина, поддержавшая аннексию Крыма. Позднее глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что данный закон относится только к фильмам, созданным после 1991 года. Но и после этого буря не улеглась: участники группы «Бойкот российского кино» (не удивлюсь, если она финансируется украинскими кинопродюсерами) все равно потребовали запретить "Иронию судьбы". Пока безуспешно. К счастью.

А ведь еще был скандал с сериалом "Сваты", который так возмутил Владимира Зеленского. Мол, чего ж вы кино-то трогаете? Хотя раньше Зеленский молчал, когда запрещали другие фильмы.

Но фокус в том, что, действительно, если запрещать кино, концерты, книги по данному принципу, то в Украине очень скоро "черный список" станет длиннее "белого" — и будет элементарно скучно жить. Этот фильм не посмотришь, этого музыканта не услышишь.

И дело тут не только в работе идеологической пропаганды, когда выстраивается даже не железный занавес, а матрица морока, в котором человек должен не слышать ничего лишнего — только «правильную» информацию, чтобы ни в коем разе не заработал мозг. Дело еще и в том, что такая матрица выгода сложившемуся истеблишменту от искусства. Его роль в революции достоинства была колоссальна, как и участие в формировании русофобской повестки. И не то чтобы эти персонажи не любили Россию или русское — нет, просто такая повестка банально уменьшает конкуренцию. Собственно, когда еще в царские времена и формировалась новая украинская идеология — та, что против Москвы, созданная в Польше, — то поддержали ее именно те, кто понимал, что на глобальный успех рассчитывать не приходится. Так что лучше быть первым на деревне, чем вторым, третьим в городе.

Однако украинскому зрителю от этого, что называется, не легче. Он жаждет зрелищ (особенно, если нет хлеба), а российский и советский контент составляет весомую часть новогоднего телеэфира — и в некоторых аспектах ее лучшую часть. Так что вряд ли этот кусок просто можно изъять из общего пирога без потери вкуса. Прошлые новогодние телефеерии это доказали. 31 декабря 2017 года обещает быть чуть насыщеннее, и скука, предположительно, отменяется.

Однако не факт, что у "Интера", пошедшего на это, не возникнет проблем в январе уже нового 2018 года. Ведь опять же в прошлые разы после показа российского контента у канала были серьезные проблемы — с наездами, погромами и угрозами. Не удивлюсь, если в этот раз случится нечто подобное.

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Но сам факт того, что даже, несмотря на угрозы и противоречия, канал решается на показ именно такого контента (тут вопрос сугубо рейтингов и заработков), свидетельствует: украинцы нуждаются в нем и, вопреки идеологической обработке, остаются отчасти в том же смысловом пространстве, что и россияне. Советские фильмы работают на единство двух братских народов лучше политиков. И, дай Бог, чтобы данный эффект не обрывался.

31 декабря Россия и Украина будут смотреть одни и те же фильмы — из прошлого, когда две страны были вместе. Это отрадно и радостно. Особенно, если верить примете: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Дай Бог, чтобы так и случилось. И это можно считать моим новогодним пожеланием для двух стран, которые должны быть вместе.