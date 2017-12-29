Настя Каменских рассказала, как проведет Новый год

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских намерена провести новогодние праздники в Соединенных Штатах Америки.

В путешествие звезда украинского шоу-бизнеса отправится в канун Нового года.

"В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, поэтому в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей", — сказала Настя в комментарии "Сегодня".

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Это будет первый отдых певицы в новогоднюю ночь за последние три года. До этого она встречала Новый год, выступая на концертах.

В минувшем ноябре Настя Каменских объявила о начале сольной карьеры под псевдонимом NK. Тогда же она представила свой первый клип на песню "Это моя ночь".

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