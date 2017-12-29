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    Аваков намекнул, где встретит Новый год

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    На своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков похвастался видом и почти стихами рассказал "об ослепительной красоте заснеженных гор".
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков собирается встречать Новый год далеко от Украины. Он поехал в отпуск в Италию.

    На своей странице в Facebook политик похвастался видом и почти стихами рассказал "об ослепительной красоте заснеженных гор". Известно, что 2 января Аваков будет праздновать свой день рождения. Министру исполняется 54.

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    Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил Анастасию Дееву, отставку которой Кабинет министров принял в среду, за работу на должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции.

     

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