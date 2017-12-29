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    Песков рассказал, как Путин отметит Новый год

    (обновлено: )18351
    Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин традиционно встречает новый год дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу.

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    "Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", — сказал Песков.

    Напомним, Путин освободил бизнес в Крыму от проверок.

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