Песков рассказал, как Путин отметит Новый год

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу.

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"Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", — сказал Песков.

Напомним, Путин освободил бизнес в Крыму от проверок.