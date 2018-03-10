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В судебном разбирательстве речь идет о повышении тарифов на газ в 2015 году. В прошлом году Окружной админсуд Киева отменил решение НКРЭКУ о повышении тарифов с 1 апреля 2015 года, а Киевский апелляционный админсуд 21 марта 2016 года признал его законным.