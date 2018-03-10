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    Киевский апелляционный административный суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    Саакашвили пришел в Апелляционный суд с женой и сыном
    12:38 03.01.2018
    327Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Генеральная прокуратура добивается в Апелляционном суде отмены решения об освобождении бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации.
    Киевский апелляционный административный суд рассмотрел дело о переименовании 70-ти улиц в Броварах
    Суд в Броварах: Шухевич против Героев Сталинграда
    10:38 12.08.2016
    1938На металлолом. Украина против советских памятников.
    Переименовывая улицы, адепты декоммунизации "забывают" поинтересоваться мнением людей, живущих на этих улицах, фактически лишая их права на участие в местном самоуправлении.
    Газокомпрессорная станция
    Суд узаконил подорожание газа для украинцев с 1 апреля
    09:15 05.04.2016
    8151Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В судебном разбирательстве речь идет о повышении тарифов на газ в 2015 году. В прошлом году Окружной админсуд Киева отменил решение НКРЭКУ о повышении тарифов с 1 апреля 2015 года, а Киевский апелляционный админсуд 21 марта 2016 года признал его законным.
    Активисты потребовали отозвать лицензию у канала Интер
    Активисты потребовали отозвать лицензию у канала "Интер" 
    04:58 26.02.2016
    459Поджог офиса телеканала "Интер"
    Активисты всеукраинской сети "Свободные люди" провели пикет Киевского апелляционного административного суда с требованием отменить лицензию на вещание телеканала "Интер".
    Петр Симоненко
    Суд Киева перенес рассмотрение иска КПУ к Минюсту
    16:11 04.12.2015
    84На металлолом. Украина против советских памятников.
    Следующее заседание Апелляционного административного суда Киева состоится 9 декабря. Компартия подала два иска об отмене решение Минюста о лишении КПУ прав субъекта избирательных процессов.
    На въезде в город Павлоград Днепропетровской области
    Суд признал незаконным постановление ЦИК по выборам в Павлограде
    13:23 29.10.2015
    159Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Киевский апелляционный административный суд отменил решение Центризбиркома о проведение выборов городского головы Павлограда в один тур. Суд удовлетворил иск кандидата от партии "УКРОП".
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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