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    Мария Столярова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Мария Столярова. Архивное фото
    В ГПУ уточнили, какие производства открыты по экс-редактору "Интера"
    22:43 17.09.2016
    181Нападение и поджог на канале "Интер"
    Согласно информации, в отношении бывшего продюсера "Подробностей" на телеканале "Интер" Марии Столяровой открыты производства по ч.2 ст.258-2, ч.1 258-5, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 171.
    Последствия для здания телеканала Интер после акции Азова
    Блокирование "Интера", бездействие ВР и угроза для журналистов
    09:59 26.02.2016
    1309Поджог офиса телеканала "Интер"
    Около 30 активистов с символикой Гражданского полка "Азов" блокировали центральный вход телеканала "Интер". Медиа-эксперт Игорь Курус заявил, что журналистам канала угрожает реальная опасность.
    Азов блокирует Интер
    Телеканал "Интер" заявил о давлении на него и обратился к Порошенко
    07:12 26.02.2016
    1191Поджог офиса телеканала "Интер"
    Руководство телеканала "Интер" попросило президента страны Петра Порошенко защитить сотрудников от давления, после того как радикалы из ГО "Азов" блокировали здание канала, обвинив руководство в антиукраинской редакционной политике.
    Мария Столярова
    Столярова сообщила, что у нее хотели узнать сотрудники СБУ во время допроса
    10:22 25.02.2016
    985Поджог офиса телеканала "Интер"
    Как рассказала российская журналистка, сотрудники СБУ спрашивали у нее о ее отношении к самопровозглашенной ДНР, а также о ее лидерах. Стлярова заявила, что негативно относится к ДНР.
    Мария Столярова. Архивное фото
    Столярова заявила, что улетела в Стамбул из-за многочисленных угроз в соцсетях
    09:56 25.02.2016
    3211Поджог офиса телеканала "Интер"
    По словам российской журналистки, она сама приняла решение о вылете из Украины в Стамбул. Столярова утверждает, что сотрудники СБУ встретили ее уже после прохождения таможенного досмотра.
    Выдворение Марии Столярову, работавшей на Интере, из Украины. Видео
    Выдворение Столяровой, работавшей на "Интере", из Украины 
    00:43 25.02.2016
    3102Поджог офиса телеканала "Интер"
    Служба безопасности Украины обнародовала видео выдворения из Украины бывшего креативного редактора программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" гражданки России Марии Столяровой.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ выдворила Марию Столярову, работавшую на "Интере", из Украины
    19:07 24.02.2016
    8705Поджог офиса телеканала "Интер"
    СБУ было принято решение сократить для Столяровой срок пребывания на территории Украины за совершение действий, наносящих ущерб интересам Украины. Также сообщается, что журналистке запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.
    Мария Столярова. Архивное фото
    Свобода слова: казус Столяровой, инициатива Порошенко и дело Коцабы
    14:30 24.02.2016
    3347СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Вся журналистская рать набросилась на шеф-редактора телеканала "Интер" Марию Столярову из-за технического брака в прямом эфире.
    Мария Столярова
    Марию Столярову уволили из "Подробностей недели" на "Интере"
    14:19 24.02.2016
    2499Поджог офиса телеканала "Интер"
    В воскресенье в программе "Подробности недели", вышедшей в эфир ко дню памяти погибших на Майдане 20 февраля 2014 года, во время прямого эфира телеканала "Интер" прозвучала нецензурная реплика, которую произнесла Столярова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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