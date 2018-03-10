Руководство телеканала "Интер" попросило президента страны Петра Порошенко защитить сотрудников от давления, после того как радикалы из ГО "Азов" блокировали здание канала, обвинив руководство в антиукраинской редакционной политике.
СБУ было принято решение сократить для Столяровой срок пребывания на территории Украины за совершение действий, наносящих ущерб интересам Украины. Также сообщается, что журналистке запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.
В воскресенье в программе "Подробности недели", вышедшей в эфир ко дню памяти погибших на Майдане 20 февраля 2014 года, во время прямого эфира телеканала "Интер" прозвучала нецензурная реплика, которую произнесла Столярова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".