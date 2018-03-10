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    выдворение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Институт национальной памяти Польши
    В Польше сообщили о выдворении из России польского ученого
    01:53 27.11.2017
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    По информации Института национальной памяти Польши, 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета.
    Human Rights Watch
    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов
    15:53 04.09.2017
    7440Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
    Сергей Жадан
    Эффект Жадана, или Розыгрыш с выдворением
    15:49 13.02.2017
    1244Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Несмотря на выходной, в бой за Жадана кинулся весь цвет национальной интеллигенции. Так, Ирина Геращенко гневно осудила руководство Белоруссии и пригрозила "грандиозным дипломатическим скандалом".
    Выдворение Марии Столярову, работавшей на Интере, из Украины. Видео
    Выдворение Столяровой, работавшей на "Интере", из Украины 
    00:43 25.02.2016
    3102Поджог офиса телеканала "Интер"
    Служба безопасности Украины обнародовала видео выдворения из Украины бывшего креативного редактора программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" гражданки России Марии Столяровой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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