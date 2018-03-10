По информации Института национальной памяти Польши, 24 ноября 2017 года Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве доктора наук Генриха Глембоцкого, научного сотрудника Ягеллонского университета.
За выдворенных из Украины российских и испанских журналистов вступились ОБСЕ и правозащитная организация Human Rights Watch, представитель которой отметила нарушение Киевом международных обязательств в области прав человека.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".