Медиа-эксперт Игорь Курус высказался против блокирования любых медиа, поскольку нужно бороться с причинами. По его словам, когда государство устраняется от решения задач, активисты берут ситуацию в свои руки.
Кандидаты в депутаты Киевсовета предлагают ликвидировать коммунальные СМИ города. Однако эксперты считают, что к варианту с отказом от таких средств информации стоит отнестись с осторожностью, а лучше и вовсе заменить их ликвидацию на переформатирование.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.