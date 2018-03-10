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    Игорь Курус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Скандал с квартирой Лещенко "порвал" украинское сообщество Facebook - Курус
    06:22 11.12.2016
    925Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Медиа-эксперт Игорь Курус в эфире "Голоса Столицы" отметил, что самыми обсуждаемыми темами были также электронные декларации и победа Джамалы на песенном конкурсе "Евровидение".
    Азов блокирует Интер
    Блокада СМИ в Украине: активисты берут инициативу в свои руки - эксперт
    23:55 25.02.2016
    518Поджог офиса телеканала "Интер"
    Медиа-эксперт Игорь Курус высказался против блокирования любых медиа, поскольку нужно бороться с причинами. По его словам, когда государство устраняется от решения задач, активисты берут ситуацию в свои руки.
    Продажа печатной продукции
    Киевлян хотят оставить без коммунальных СМИ - Курус
    17:09 09.09.2015
    317Избирательная кампания по местным выборам
    Кандидаты в депутаты Киевсовета предлагают ликвидировать коммунальные СМИ города. Однако эксперты считают, что к варианту с отказом от таких средств информации стоит отнестись с осторожностью, а лучше и вовсе заменить их ликвидацию на переформатирование.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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