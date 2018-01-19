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    Фотоленты

    Кива рассекретил свою блондинку

    (обновлено: )49604
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленную
    instagram.com/katerina_mr8888

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    Скандальный глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях и стремительно развивающемся романе. Так в интервью "ТСН" пара рассказала, что познакомились они в спортзале.

    Новой пассией Кивы стала 33-летняя Екатерина Мазур

    Она призналась, что они познакомились в спортзале. Сама она учится в Национальной академии внутренних дел и будет юристом. 

    По ее словам, уже через месяц отношений она переехала к Киве на съемную квартиру, хотя у нее самой есть в Киеве апартаменты на 100 кв. метров.

    Смотрите также: Словно зверь. Кива после Бали рычал в Днепре на Крещение

    "Мы втроем. У меня есть собака еще. Его зовут Семен, семь лет любимцу, породы чихуахуа. Илья к нему привыкает. А Семен боится Илью. Но особенно мне было тяжело оставить на время ребенка и переехать на съёмную квартиру. Чувства затмили разум", — рассказала Мазур.

    По ее словам, в ее квартире живут родители и ее сын, с которым она видится каждый день.

    Сам Кива признается, что именно девушка была инициатором их отношений.

    Мазур также признается, что Кива – идеальный мужчина для нее.

    Смотрите также: "Кто плохо работает — вынырнет не сразу". Кличко и Ко окунулись в прорубь

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