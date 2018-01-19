Кива рассекретил свою блондинку

Скандальный глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях и стремительно развивающемся романе. Так в интервью "ТСН" пара рассказала, что познакомились они в спортзале.

Новой пассией Кивы стала 33-летняя Екатерина Мазур

Она призналась, что они познакомились в спортзале. Сама она учится в Национальной академии внутренних дел и будет юристом.

По ее словам, уже через месяц отношений она переехала к Киве на съемную квартиру, хотя у нее самой есть в Киеве апартаменты на 100 кв. метров.

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"Мы втроем. У меня есть собака еще. Его зовут Семен, семь лет любимцу, породы чихуахуа. Илья к нему привыкает. А Семен боится Илью. Но особенно мне было тяжело оставить на время ребенка и переехать на съёмную квартиру. Чувства затмили разум", — рассказала Мазур.

По ее словам, в ее квартире живут родители и ее сын, с которым она видится каждый день.

Сам Кива признается, что именно девушка была инициатором их отношений.

Мазур также признается, что Кива – идеальный мужчина для нее.

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