Кива рассекретил свою блондинку

Скандальный глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях и стремительно развивающемся романе. Так в интервью "ТСН" пара рассказала, что познакомились они в спортзале.
Новой пассией Кивы стала 33-летняя Екатерина Мазур
Она призналась, что они познакомились в спортзале. Сама она учится в Национальной академии внутренних дел и будет юристом.
По ее словам, уже через месяц отношений она переехала к Киве на съемную квартиру, хотя у нее самой есть в Киеве апартаменты на 100 кв. метров.
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"Мы втроем. У меня есть собака еще. Его зовут Семен, семь лет любимцу, породы чихуахуа. Илья к нему привыкает. А Семен боится Илью. Но особенно мне было тяжело оставить на время ребенка и переехать на съёмную квартиру. Чувства затмили разум", — рассказала Мазур.
По ее словам, в ее квартире живут родители и ее сын, с которым она видится каждый день.
Сам Кива признается, что именно девушка была инициатором их отношений.
Мазур также признается, что Кива – идеальный мужчина для нее.
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