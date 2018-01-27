Киву исключили из возглавляемой им Соцпартии, обвинив в рейдерстве

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Илью Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины (СПУ) и лишили статуса председателя этой политсилы, сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято в субботу единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ.

По словам лидера партии Петра Устенко, сегодняшнее заседание политсовета было созвано вне очереди в связи с "попыткой рейдерского захвата партии".

"Чтобы сорвать процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы", — заявил Устенко.

Он также отметил, что в соответствии с уставными документами СПУ, председатель партии не является руководителем СПУ, не имеет права подписи на документах политсилы, не является членом политисполкома и политсовета партии, не имеет права голоса на заседаниях, а лишь имеет право в будущем возглавить фракцию в ВР и от ее имени представлять СПУ в органах власти.

Устенко также отметил, что после избрания Кивы на пост главы партии, он не выполнил ни одного взятого на себя обязательства.

"Кива попытался рейдерским способом захватить партию и сделать ее инструментом раздора левого поля. Он работает против политической силы, поэтому пребывание его в рядах Соцпартии является невозможным", — заявил лидер партии Устенко.

После этого участники заседания единогласно признали попытку рейдерского захвата СПУ и проголосовали за исключение Кивы из рядов Соцпартии.

Также делегаты поручили лидеру СПУ Устенко и председателю ЦКК обратиться в НАБУ, СБУ, НАПК, министерства юстиции с целью предотвращения рейдерского захвата СПУ и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые, по словам лидера СПУ Устенко, внесли в Госреестр заведомо недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов СПУ.

В то же время в пресс-службе Кивы заявили, что информация об исключении политика из рядов Соцпартии лишении его статуса председателя является недостоверной.

"У Устенко больше нет полномочий проводить какие-либо заседания от имени СПУ, поскольку он был исключен из рядов партии и больше не является ее лидером", — говорится в заявлении пресс-службы.

Также там предлагают проверить информацию на сайте Министерства юстиции в реестре политических партий, где, по утверждению пресс-службы, на данный момент единственным руководителем Социалистической партии Украины якобы является Кива. Однако на указанном сайте говорится, что главой политсилы является именно Петр Устенко.

Укргосреестр Скриншот сайта Укргосреестра

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Ранее сообщалось, что Илья Кива принял решение возглавить Социалистическую партию в Украине.