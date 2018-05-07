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    Общество

    Кива в Турции похвастался стальным торсом

    (обновлено: )42204
    Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива на своей странице в instagram выложил яркие фотографии с отдыха.
    Кива на отдыхе
    ilya_kiva

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Председатель Социалистической партии Украины и экс-советник министра внутренних дел Илья Кива майские праздники провел с детьми, сыном и дочерью, в Турции.

    Кива выложил фото с дочерью-полицейским в купальнике.

    "Кивы- офицер полиции в отставке, действующий офицер полиции и будущий офицер полиции!!!", — подписал фотографию Кива.

    Политик так же сообщил, что даже на отдыхе не делает себе поблажек в занятиях спортом и много времени проводит в спортзале.

    ilya_kiva
    Кива на отдыхе
    ilya_kiva
    Илья Кива с детьми на отдыхе

    Ранее сообщалось, что Илья Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях и стремительно развивающемся романе.

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