Кива в Турции похвастался стальным торсом

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Председатель Социалистической партии Украины и экс-советник министра внутренних дел Илья Кива майские праздники провел с детьми, сыном и дочерью, в Турции.

Кива выложил фото с дочерью-полицейским в купальнике.

"Кивы- офицер полиции в отставке, действующий офицер полиции и будущий офицер полиции!!!", — подписал фотографию Кива.

Политик так же сообщил, что даже на отдыхе не делает себе поблажек в занятиях спортом и много времени проводит в спортзале.

ilya_kiva Кива на отдыхе

ilya_kiva Илья Кива с детьми на отдыхе

Ранее сообщалось, что Илья Кива и его девушка откровенно рассказали о своих отношениях и стремительно развивающемся романе.