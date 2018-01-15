"Потому что был голоден". Киву застали на Бали, поедающим руками еду

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Илья Кива проводит январские каникулы на Бали, популярном среди туристов острове в Индонезии. Сначала его заметили читатели ТСН, а "Стране" Кива подтвердил, что это он.

Застали Киву в ресторане отеля сегодня, 15 января. Как и его коллега Антон Геращенко, он попал в объектив видеокамеры в момент приема пищи и делал это тоже экзотически — руками.

"Да, это я. Руками вкуснее", — сказал Кива, уточнив, что ел руками, потому что был голоден после тренировки, а официант не успела принести ему приборы.

"Это Бали и сняли это сегодня, 15 января. Он был с белой девушкой и встречал здесь Новый год", – говорит очевидец.

Напомним, нардеп Антон Геращенко пояснил, почему облизывал тарелку после трапезы в одном из ресторанов.