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    Общество

    "Потому что был голоден". Киву застали на Бали, поедающим руками еду

    (обновлено: )67822
    Илья Кива объяснил, что был голоден, а официант не успел принести приборы. Он попал в объективы на острове в Индонезии.
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Илья Кива проводит январские каникулы на Бали, популярном среди туристов острове в Индонезии. Сначала его заметили читатели ТСН, а "Стране" Кива подтвердил, что это он.

    Застали Киву в ресторане отеля сегодня, 15 января. Как и его коллега Антон Геращенко, он попал в объектив видеокамеры в момент приема пищи и делал это тоже экзотически — руками.

    "Да, это я. Руками вкуснее", — сказал Кива, уточнив, что ел руками, потому что был голоден после тренировки, а официант не успела принести ему приборы.

    "Это Бали и сняли это сегодня, 15 января. Он был с белой девушкой и встречал здесь Новый год", – говорит очевидец.

    Напомним, нардеп Антон Геращенко пояснил, почему облизывал тарелку после трапезы в одном из ресторанов.

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