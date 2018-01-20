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    Скоро будут говорить о "миллиардах Луценко" - Рудяков

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    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков убежден, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже исчерпал кредит доверия, поэтому его заявлениям о "деньгах Януковича" верится с трудом.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Пройдет полгода или год и вопрос о конфискованных средствах беглого экс-президента Виктора Януковича будет звучать в контексте миллиардов генерального прокурора Украины Юрия Луценко, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива".

    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Ходили слухи, что там не все чисто по этим миллиардам, что часть их возвращается владельцам, а часть идет как комиссионные за возврат этих денег. Эти слухи никто не опровергал, правда, и подтвердить их трудно, но самому Юрию Витальевичу (Луценко — Ред.) верить трудно, он уже давно кредит доверия свой исчерпал", — заявил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    По его словам, информацию по "миллиардам Януковича" следует делить на три.

    "Не сегодня-завтра появится американский мотив о смене прокурора", — резюмировал Рудяков. 

    Как известно, украинские суды вынесли 30 приговоров в отношении участников организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича в схеме хищения средств на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Этими судебными решениями "установлены более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавших в хищении и отмывании средств для Януковича и его окружения", заявил ранее генпрокурор Юрий Луценко.

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    Генпрокурор также добавил, что пока нет доказательств причастности компании ICU к выводу из страны денег окружения Януковича, однако последнее слово скажет экспертиза. При этом компанию ICU связывают с главой НБУ Валерией Гонтаревой.

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