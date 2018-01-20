Скоро будут говорить о "миллиардах Луценко" - Рудяков

Пройдет полгода или год и вопрос о конфискованных средствах беглого экс-президента Виктора Януковича будет звучать в контексте миллиардов генерального прокурора Украины Юрия Луценко, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива".

"Ходили слухи, что там не все чисто по этим миллиардам, что часть их возвращается владельцам, а часть идет как комиссионные за возврат этих денег. Эти слухи никто не опровергал, правда, и подтвердить их трудно, но самому Юрию Витальевичу (Луценко — Ред.) верить трудно, он уже давно кредит доверия свой исчерпал", — заявил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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По его словам, информацию по "миллиардам Януковича" следует делить на три.

"Не сегодня-завтра появится американский мотив о смене прокурора", — резюмировал Рудяков.

Как известно, украинские суды вынесли 30 приговоров в отношении участников организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича в схеме хищения средств на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Этими судебными решениями "установлены более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавших в хищении и отмывании средств для Януковича и его окружения", заявил ранее генпрокурор Юрий Луценко.

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Генпрокурор также добавил, что пока нет доказательств причастности компании ICU к выводу из страны денег окружения Януковича, однако последнее слово скажет экспертиза. При этом компанию ICU связывают с главой НБУ Валерией Гонтаревой.