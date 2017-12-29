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    "Тарелки все поубирайте, а то стащит". Добкин затролил Геращенко в эфире

    (обновлено: )24070
    Между народными депутатами Михаилом Добкиным и Антоном Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" произошел словесный конфликт, в ходе которого Добкин потролил коллегу его недавним видео, когда Геращенко вылизывал тарелку.
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    Добкин посоветовал собеседнику не настраивать против себя адвокатов, так как они ему "очень скоро пригодятся". В ответ Геращенко заявил, чтобы Добкину дали воды.

    "Я пропущу эти веселые реплики большого ценителя японской кухни, вы только тарелки на студии все поубирайте, а то стащит за собой", — сказал Добкин, делая отсылку на смешное видео.

    Михаил Добкин о Михаиле Саакашвили. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
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    Он также попросил Геращенко повлиять на генпрокурора Юрия Луценко, чтобы тот быстрее передал дело Добкина в суд.

    Геращенко назвал просьбу абсурдной, так как не является сотрудником ГПУ.

    "А вы что, являетесь сотрудником МВД? Но при этом вы комментируете любое резонансное событие от имени МВД в нашей стране вместе со своим другом-близнецом Шкиряком и даете указания сотрудникам полиции. Вы, кстати, за это будете отвечать. Я лично прослежу через год, чтобы вас за это посадили далеко", – заявил Добкин.

    В ответ Геращенко выразил сожаление, что не он является генеральным прокурором с 2014 года, "чтобы закрыть вас (Добкина, — Ред.) в тюрьму надолго".

    "Уважаемый Антон, следите, чтобы вас не домогались. Потому что вы не такой крепкий человек, как многие из тех, кого пытаетесь давно упрятать в тюрьму. Берегите себя и свои части тела, будьте здоровы", — закончил разговор Добкин.

    Напомним, Михаил Добкин заявил, что он планирует участвовать в президентских выборах.

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