Деньги Януковича. Луценко пока оправдывает ICU — Бортник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские суды вынесли 30 приговоров в отношении участников организованной преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича в схеме хищения средств на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Этими судебными решениями "установлены более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, участвовавших в хищении и отмывании средств для Януковича и его окружения", — заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор также добавил, что пока нет доказательств причастности компании ICU к выводу из страны денег окружения Януковича, однако последнее слово скажет экспертиза. При этом компанию ICU связывают с главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Заявление генпрокурора в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому саме сьогодні на засіданні комітету нацоборони і безпеки пролунала промова Луценка?

— Ви знаєте, тут найголовніше дійсно питання, чому? Тому що навіщо взагалі це було робити, адже якоїсь правової необхідності в цьому не було. Сьогоднішній звіт Юрія Віталійовича в комітеті він ніяким чином на хід розслідування не впливає. Більше того, чому в комітеті, дійсно, Сергія Пашинського, безпеки і оборони, а не в комітеті протидії корупції чи комітеті з питань фінансів? Це дуже дивне рішення. Я думаю все ж таки, що сьогодні, за великим рахунком, генпрокурор виступав в більшій мірі як політик на цьому засіданні, намагався отримати підтримку формально з боку комітету і ще додаткові якісь грамоти, які б дозволили вийти самому з-під удару критики, яка звучала в його бік після оприлюднення матеріалів "Аль-Джазіри" і в якійсь мірі, і це мені найбільше не сподобалось, виправдати дії ICU ще до завершення слідства, і ще до якогось судового процесу. Зрозуміло, що ICU — це компанія, яка сьогодні тісно пов'язана була з попередньою владою і пов'язана з нинішньою владою, адже її представники керують багатьма державними напрямками, включаючи голову НБУ, яка є вихідцем з цієї компанії, ключовий фінансовий радник президента є вихідцем з цієї компанії, саме він відповідав на питання про офшори президента у свій час, але мені здається, що не до лиця генпрокурора без суду і слідства виступати сьогодні із такими заявами.

Є розуміння, чому звітував генпрокурор, а не слідчий у цій справі?

— Є, скажімо так, красива відповідь, а є чесна. Красива відповідь: тому що Юрій Віталійович — дуже хороший, професійний політик і тільки він в такій складній ситуації міг виглядати більш-менш впевнено, а чесна відповідь —Юрію Віталійовичу сказали: ти це зробив, ти за це і відповідай, адже саме ініціатива генпрокурора була про стягнення цих 1,5 мільярди, більшість з яких сьогодні вже оскаржується фірмами, з рахунків яких вони були стягненні. Тому нагадаю, що це була величезна хвиля піару, коли публічно генпрокурор з головою Ощадбанку, з президентом України підписували папери, освячували цей процес, а сьогодні бумеранг повернувся в зворотній бік і тепер сказали: Юрій Віталійович, ти починав, ти і виправдовуйся, шукай вихід з цієї ситуації.

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Ви думаєте, що сьогодні Юрій Віталійович відстоював свою власну політичну репутацію?

— Ні, звичайно. Він відстоював, передусім, президента, тому що політична репутація Юрія Віталійовича, за великим рахунком, нікого не цікавить, а політична репутація Петра Порошенка, як вірогідного дуже кандидата під час виборів президента 2019 року. Це є основна ціль цих інформаційних атак і діяльності влади в зворотній бік.

ГПУ дуже довго після оприлюднення даних "Аль-Джазірою" не робила ніяких великих, змістовних і детальних заяв, а тут відповідь дав сам генпрокурор.

— Генпрокурор сьогодні насправді нічого не розповів. Він на ключові питання відповіді сьогодні, на жаль, не дав. Якщо генпрокурор хотів пояснити щось суспільству, необхідно збирати прес-конференцію, а не йти в зручну для себе камерну контрольовану атмосферу і там виступати з якоюсь промовою, але сьогодні ми так і не почули, чи є реальним той документ, який оприлюднила "Аль-Джазіра", чи не є реальним, чи ведеться якесь ефективне слідство стосовно діяльності компанії ICU, тому що виникає в мене таке враження, що ГПУ сьогодні визнала, що перевезення краденого не є злочином чи участь водіїв в розбої також не є злочином. Генпрокурор виступив з досить таким стандартним спічем, без якихось нових, за великим рахунком, знань і без якихось чітких відповідей для суспільства саме з юридичних питань.

Але генпрокурор сказав, що немає поки що доказів причетності компанії ICU, а останнє слово скаже експертиза.

— Але перевірку ми проводили раніше і зараз вона ще триває. Про всяк випадок генпрокурор залишив собі простір для відходу. Так, але, на мою думку, це на думку юриста-першокурсника, наявність цієї компанії в справі і участь в якості брокера у відмиванні цих грошей автоматично означає порушення кримінальної справи стосовно цієї компанії, автоматично. Це — співучасть. Чи було це свідомо чи несвідомо, чи законно, чи незаконно, це вже нехай вирішує слідчий, а потім — суд. Сьогодні це намагання прикрити ICU і не ICU навіть, а зберегти імідж президента, якого оточують вихідці з ICU.

Якщо рішення Краматорського суду було засекречено, навіть якщо кілька медіа розсекретили частину цього рішення, чи мав повноваження генпрокурор розголошувати? Або він не розголосив рішення цього суду і результати розслідування?

— По суду він точної відповіді не дав, і знати і мати докази — це різне становище, і сьогодні все ж таки рішення суду залишається засекреченим, а матеріали "Аль-Джазіри" вважаються просто публікацією, їх не можна використати в правових процесах ніяким чином, в тому числі, сторона захисту цих компаній не може їх використати. Тому тут нічого, за великим рахунком не змінилось. Про розголошення даних слідства, так у нас Facebook генпрокурора робить це правопорушення з частотою, мабуть, раз в день.

За українським законодавством будь-яке розслідування, заява в медіа може стати причиною до відкриття будь-якого провадження.

— Давайте перевіримо. Як людина з юридичним дипломом, я вважаю, що проти компанії ICU має бути порушена кримінальна справа як проти учасника шахрайської схеми, яка визнана судом.

К слову, юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин в эфире "ГС" заявил, что если приговор суда по деньгам Януковича будет неудовлетворительной для стороны обвинения, государству придется выплатить эти деньги из госбюджета. Однако, по его словам, скандал не ударит по рейтингу Украины.