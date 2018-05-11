В Раде призывают увеличить численность силовиков на границе с Крымом

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к премьеру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Аваков с предложением усилить численность силовиков на границе с Крымом.

"За четыре года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма — мизерное… Обращаюсь к премьер-министру с призывом решить, наконец-то, вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской области, особенно в Геническом районе", — написала Гопко на странице в Facebook, опубликовав фотокопии отправленных обращений.

Она добавила, что направила аналогичное обращение главе МВД Украины Авакову.

Напомним, ранее украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова.