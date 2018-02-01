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    Табу на Бандеру. В Раде отреагировали на решение Сената Польши

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (360)

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    Анна Гопко считает, что Польша "от локомотива и образца демократии в Центрально-Восточной Европе скатывается к шовинистическому диктату политики над исторической правдой.
    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что политики Польши "переходят красные линии" в отношениях с Украиной, Литвой, Германией.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши в ночь на четверг принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

    "Политизируя историю, польские политики переходят красные линии в добрососедских отношениях с Украиной, Литвой, Германией и вредят своим интересам, усиливая дополнительно напряжение на линии Варшава — Тель-Авив, Варшава — Брюссель", — написала нардеп на своей странице в Facebook.

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    По ее мнению, Польша "от локомотива и образца демократии в Центрально-Восточной Европе скатывается к шовинистическому диктату политики над исторической правдой, селективно выбирая чувствительны страницы истории".

    "Хочу поблагодарить польским депутатам, которые не поддержали этот закон", — добавила она.

    Анна Гопко/Facebook, 1 февраля 2018

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