Золотарев: скандал с "Интером" - это договорняк

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

9 мая на телеканале "Интер" состоялся концерт "Победа. Одна на всех". В ходе шоу ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Глава ГО "Детектор медиа" Наталья Лигачева возмутилась тем, что "Интер" показал полную версию концерта к 9 Мая и убеждена, что это вызов со стороны руководства и владельцев телеканала.

Нардеп Анна Гопко призвала Нацсовет пресечь антиукраинскую пропаганду в телеэфире, а также предоставить информацию, какие планируются действия для прекращения антиукраинской деятельности "Интера".

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Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев называет возмущение концертом на "Интере" оговоркой по Фрейду.

"Те, кто в Украине занимаются переписыванием истории и внушают народу, что пока доблестная УПА добивала Вермахт, красная армия отсиживалась в окопах. Но реальность такова, что именно украинские националисты в надежде на то, что Гитлер дарует Украине самостийность, выступили колаборантами. Поэтому они очень болезненно восприняли, что их героев назвали своими именами. То, что концерт "Интера" имел такой резонанс разрушило картинку мира этих деятелей. Поэтому профессиональные грантоеды и националисты спелись в дружном порыве обвинения "Интера" во всех мыслимых и немыслимых грехах", — говорит эксперт.

Вместе с тем, по словам политолога, в случае с показом на "Интере" праздничного концерта имела место политическая договоренность.

"Я прекрасно помню, кто запустил тезис "они же дети" после избиения студентов на Майдане. Равно, как и то, что "Интер" долгое время был политически лоялен к действующей власти. Тема эксплуатации исторической памяти наводит на мысль, что между владельцами канала есть политические договоренности. Думаю, что такое проявление свободы было санкционировано сверху. Равно как Янукович хотел видеть своим соперником Олега Тягнибока, так и Петр Порошенко хочет в спарринг-партнеры Юрия Бойко. Дескать, сегодня мы не трогаем "Интер", а завтра вы достойно нам проигрываете", — резюмировал Золотарев.