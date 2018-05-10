В ОБСЕ осудили попытку поджога канала "Интер" в Киеве

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил попытку поджога здания телеканала "Интер" в Киеве и призвал власти Украины расследовать инцидент.

"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога (здания) телеканала "Интер" в Киеве. Повреждения и травмы удалось предотвратить благодаря быстрым действиями полиции. Насилие никогда неприемлемо. Я призываю украинские власти расследовать атаку и предоставить журналистам безопасную рабочую среду", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира.

Затем в СМИ были опубликованы фото с офисом "Интера" в дыму, возле которого ранее началась акция протеста с требованием снять из эфира "антиукраинский контент". Как заявил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, задымленность в здании телеканала возникла из-за брошенной дымовой шашки.

Националисты в четверг пикетировали дом депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, который, по их мнению, является заказчиком концерта.