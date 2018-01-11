Из-за "Кавказской пленницы" и "Иронии судьбы" проверяют два телеканала

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.

"Национальный совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки ЗАО "Телеканал "Интер", город Киев, и ЗАО "Международный медиа центр — СТБ", город Киев, за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". — говорится в сообщении.

По информации регулятора, телеканал "Интер" показывал фильмы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!". Как отмечается, телеканал "СТБ" показывал фильмы "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Олега Табакова и Александра Михайлова.

"Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности является признаком нарушения требований… закона Украины "О телевидении и радиовещании", — добавили в ведомстве.

Указывается, что регулятор решил обратится ко всем телеканалам с требованием предоставить записи праздничных эфиров, после анализа этих эфиров будут приняты соответствующие решения.

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Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее Минкульт расширил список до 113 человек.

Верховная Рада 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.