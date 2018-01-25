Телеканал "Интер" проверят из-за показа фильма "Д'Артаньян и 3 мушкетера"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановую проверку телеканалу "Интер" из-за трансляции фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Чародеи" с участием артистов, которые угрожают национальной безопасности страны.

"Национальный совет принял решение назначить внеплановую выездную проверку ЗАО "Телеканал "Интер", город Киев… Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в эфире телеканала 12-15 января 2018 года транслировались фильмы "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, основанием для проверки стали обращения Службы безопасности Украины и гражданина Коврика Н. относительно трансляции фильмов с участием артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности является признаком нарушения требований… закона Украины "О телевидении и радиовещании", — добавили в ведомстве.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

Парламент 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих угрозу национальной безопасности. Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.