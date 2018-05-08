наверх
08.05.201814:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "Тимошенко верхи боятся, а Порошенко низы ненавидят"

    (обновлено: )63360
    Политологи и блогеры прокомментировали последние результаты социологии КМИС, согласно которой действующий президент Петр Порошенко проигрывает во втором туре выборов всем кандидатам.
    Эмоции президента Петра Порошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Золотарев о рейтингах: Порошенко сдувается, Тимошенко укрепилась
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Золотарев о рейтингах: Порошенко "сдувается", Тимошенко "укрепилась"

    Социологи опубликовали новые рейтинги. В апрельском президентском рейтинге Киевского международного института социологии лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке.

    Если бы выборы прошли в середине апреля, среди всех опрошенных граждан в возрасте от 18 лет 8% проголосовали бы за Тимошенко, 6,3% — за Гриценко, 6,1% — за Ляшко, 6% — за Порошенко, 5,4% — за шоумена Владимира Зеленского, 4,8% — за музыканта Святослава Вакарчука, 4,4% — за Вадима Рабиновича, 4,3% — за Юрия Бойко, 1,7% — за Андрея Садового, 1,4% — за Дмитрия Яроша, 0,9% — за Виктора Чумака и 0,4% — за Андрея Билецкого.

    Среди тех, кто определился с выбором, 16,1% проголосовали бы за Тимошенко, 12,7% — за Гриценко, 12,2% — за Ляшко, 12,2% — за Порошенко, 10,8% — за Зеленского, 9,6% — за Вакарчука, 8,8% — за Рабиновича, 8,6% — за Бойко, 3,3% — за Садового, 2,9% — за Яроша, 1,9% — за Чумака, 0,9% — за Билецкого.

    Предвыборная агитация в Киеве
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Выборы-2019. Порошенко агитирует, Тимошенко выжидает, Аваков атакует

    Также гражданам предлагали оценить 22 пары возможных участников второго тура. Если туда выйдут Порошенко и Тимошенко, то действующего президента поддержат только 11,8%, а Тимошенко — 22,9%. Другие варианты пар: Порошенко-Ляшко — 12,9%/17%, Порошенко-Гриценко — 11,3%/27,5%, Порошенко-Бойко — 14,7%/19,2%, Ляшко-Тимошенко — 11,9%/21,3%, Тимошенко-Гриценко — 18,5%/22%. Таким образом, Порошенко проигрывает во втором туре всем кандидатам.

    Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что рейтинги КМИС могут свидетельствовать о возможной на выборах-2019 об афере образца 2014 года.

    "Краткие выводы с рейтингов КМИС: Порошенко побеждают все, Тимошенко побеждает большинство кандидатов, Вакарчук, Гриценко и Зеленский побеждают Тимошенко, Вакарчук — Зеленского, а Гриценко — Вакарчука. Очень маленькие разрывы — в рамках погрешности — шансы есть и у Бойко и у Рабиновича и даже у Садового. Очень попахивает аферой образца 2014 года, тем более что закулисные кукловоды те же", — написал Бортник на своей странице в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Киевский журналист и блогер Вячеслав Чечило отметил, что результаты опроса свидетельствуют о неадекватности украинцев.

    Читайте также: Чечило: почему Тимошенко — да, а Порошенко — нет

    "Согласно последнему опросу КМИС, "Блок Святослава Вакарчука" наберет на выборах 8,6%. Несуществующая партия с никому не известным списком кандидатов. Впрочем, остальное не сильно лучше: 14,4% набрала бы партия "Батькивщина", 11,5% партия "Громадянська позиция", 11,4% Радикальная партия О. Ляшко, 9,9% "Блок Петра Порошенко", 9,3% партия "За життя", 9,3% партия "Опозицийнный блок", 8,4% партия "Слуга народу". Я теперь буду боятся выходить на улицу. Две трети людей в стране абсолютно неадекватны", — прокомментировал Чечило.

    Скриншот с сайта Facebook

    Также Чечило с иронией отметил, что в следующем опросе наряду с Зеленским и Вакарчуком можно ждать кандидатуру мартышки из Киевского зоопарка.

    "Догадайтесь с трех раз, за кого собираются голосовать наиболее обеспеченные и наиболее образованные украинцы? Ладно, все равно не догадаетесь. За Зеленского! Походу, часть населения, решившая все личные проблемы, просто троллит соотечественников. Забили на страну и развлекаются. Жду в следующем опросе кандидатуру мартышки из Киевского зоопарка с рейтингом 10%", — подытожил блогер.

    Скриншот с сайта Facebook

    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тимошенко президент? Еще не факт! - Чечило
    Юрист Андрей Портнов подчеркнул, что провальные рейтинги Порошенко распространяются на его ближайших соратников, а также фракцию в парламенте.

    "В свете последних рейтингов Порошенко необходимо напомнить всем, кто входит в его фракцию или служит ему в других органах власти. Каждый из вас прямо и косвенно причастен к войне, убийствам, мародёрству, пропаганде насилия, организации незаконных бандформирований, хищению государственной собственности, присвоению природных ресурсов, избирательному правосудию, обнищанию и деградации. Вы можете уже никуда не уходить, не увольняться и не разбегаться по другим политическим силам. Фамилией Порошенко вы надолго привязаны ко всему перечисленному и ещё десятки лет не сможете отмыться от его имени", — считает Портнов.

    Скриншот с сайта Facebook

    Юлия Тимошенко
    УНИАН
    Золотарев: Коломойский ставит на Тимошенко
    Политический эксперт Елена Дьяченко уточнила, что тройка Гриценко-Вакарчук-Зеленский создана в рейтингах для того, чтобы вывести Тимошенко и Порошенко на переговоры.

    "У КМИСа снова 30% не определились, 6% испортят бюллетень, 14% не будут голосовать. В сумме это, как и в последнем исследовании Рейтинга = 50%. Значит все указанные в исследовании президентские рейтинги можно разделить минимум на 1,5, если не на 2. То есть у всех — ниже плинтуса. В обоих рейтингах всплывает вроде как новая тройка лидеров — Гриценко и Зеленский с Вакарчуком. И они вроде как съедают рейтинги всех текущих. Пока ясно, что закулиса сформировала из этой троицы свое управляемое маппет-шоу и кошмарит ими, чтоб поставить в переговорную позицию тех, кого мы раньше привыкли считать фаворитами гонки — Тимошенко и Порошенко", — проанализировала Дьяченко. 

    По ее мнению, у Тимошенко и Порошенко есть причины невыхода второй тур.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Математически лидирующую главу "Батькивщины" просто не хотят верхи, боясь ее мести. А держащего админресурс Порошенко — не хотят низы, хлебнувшие настоящей нищеты при нем. Чтобы поверить в то, что даже еще не начавшее кампанию маппет-шоу победит одним телевизором, без поля, оснований пока недостаточно. Их избиратель может просто не выйти на участки в день голосования, несмотря на то, что социологам ответил в их пользу. Поэтому спешить сейчас с выводами — это верить в навязываемый закулисой сценарий. Он может и не так плох, как то что сегодня, но реестра акционеров мы как всегда, не увидим", — резюмировала эксперт.

    Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Рейтинг кандидатов
    РИА Новости Украина
    Тимошенко, Порошенко или Вакарчук? Карасев о кандидатах в президенты

    Финансовый обозреватель Александр Дубинский в свою очередь считает, что перед Порошенко для сохранения власти остро стоит вопрос либо договоренности с потенциальным победителем выборов, либо — с неким "преемником".

    "С Тимошенко он договорится на вряд ли. Но может попытаться сыграть на поле неопределившихся граждан — почти 40% из имеющих право голоса не определились за кого голосовать. По моим данным, в штабе Порошенко для проведения операции "преемник" готовы объявить досрочные выборы под Луценко или Гройсмана. А также — могут засветить свой пока не разыгранный "джокер" в виде кандидатуры Кличко. С использованием его "Удара" как зонтика для потерявшего рейтинг БПП. Возможно, объявление досрочных выборов состоится в День Конституции 28 июня", — напомнил Дубинский.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти
    Алексей Якубин
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве