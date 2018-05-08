Тренд дня: "Тимошенко верхи боятся, а Порошенко низы ненавидят"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Социологи опубликовали новые рейтинги. В апрельском президентском рейтинге Киевского международного института социологии лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко. Действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке.

Если бы выборы прошли в середине апреля, среди всех опрошенных граждан в возрасте от 18 лет 8% проголосовали бы за Тимошенко, 6,3% — за Гриценко, 6,1% — за Ляшко, 6% — за Порошенко, 5,4% — за шоумена Владимира Зеленского, 4,8% — за музыканта Святослава Вакарчука, 4,4% — за Вадима Рабиновича, 4,3% — за Юрия Бойко, 1,7% — за Андрея Садового, 1,4% — за Дмитрия Яроша, 0,9% — за Виктора Чумака и 0,4% — за Андрея Билецкого.

Среди тех, кто определился с выбором, 16,1% проголосовали бы за Тимошенко, 12,7% — за Гриценко, 12,2% — за Ляшко, 12,2% — за Порошенко, 10,8% — за Зеленского, 9,6% — за Вакарчука, 8,8% — за Рабиновича, 8,6% — за Бойко, 3,3% — за Садового, 2,9% — за Яроша, 1,9% — за Чумака, 0,9% — за Билецкого.

Также гражданам предлагали оценить 22 пары возможных участников второго тура. Если туда выйдут Порошенко и Тимошенко, то действующего президента поддержат только 11,8%, а Тимошенко — 22,9%. Другие варианты пар: Порошенко-Ляшко — 12,9%/17%, Порошенко-Гриценко — 11,3%/27,5%, Порошенко-Бойко — 14,7%/19,2%, Ляшко-Тимошенко — 11,9%/21,3%, Тимошенко-Гриценко — 18,5%/22%. Таким образом, Порошенко проигрывает во втором туре всем кандидатам.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что рейтинги КМИС могут свидетельствовать о возможной на выборах-2019 об афере образца 2014 года.

"Краткие выводы с рейтингов КМИС: Порошенко побеждают все, Тимошенко побеждает большинство кандидатов, Вакарчук, Гриценко и Зеленский побеждают Тимошенко, Вакарчук — Зеленского, а Гриценко — Вакарчука. Очень маленькие разрывы — в рамках погрешности — шансы есть и у Бойко и у Рабиновича и даже у Садового. Очень попахивает аферой образца 2014 года, тем более что закулисные кукловоды те же", — написал Бортник на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Киевский журналист и блогер Вячеслав Чечило отметил, что результаты опроса свидетельствуют о неадекватности украинцев.

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"Согласно последнему опросу КМИС, "Блок Святослава Вакарчука" наберет на выборах 8,6%. Несуществующая партия с никому не известным списком кандидатов. Впрочем, остальное не сильно лучше: 14,4% набрала бы партия "Батькивщина", 11,5% партия "Громадянська позиция", 11,4% Радикальная партия О. Ляшко, 9,9% "Блок Петра Порошенко", 9,3% партия "За життя", 9,3% партия "Опозицийнный блок", 8,4% партия "Слуга народу". Я теперь буду боятся выходить на улицу. Две трети людей в стране абсолютно неадекватны", — прокомментировал Чечило.

Скриншот с сайта Facebook

Также Чечило с иронией отметил, что в следующем опросе наряду с Зеленским и Вакарчуком можно ждать кандидатуру мартышки из Киевского зоопарка.

"Догадайтесь с трех раз, за кого собираются голосовать наиболее обеспеченные и наиболее образованные украинцы? Ладно, все равно не догадаетесь. За Зеленского! Походу, часть населения, решившая все личные проблемы, просто троллит соотечественников. Забили на страну и развлекаются. Жду в следующем опросе кандидатуру мартышки из Киевского зоопарка с рейтингом 10%", — подытожил блогер.

Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрейподчеркнул, что провальные рейтинги Порошенко распространяются на его ближайших соратников, а также фракцию в парламенте.

"В свете последних рейтингов Порошенко необходимо напомнить всем, кто входит в его фракцию или служит ему в других органах власти. Каждый из вас прямо и косвенно причастен к войне, убийствам, мародёрству, пропаганде насилия, организации незаконных бандформирований, хищению государственной собственности, присвоению природных ресурсов, избирательному правосудию, обнищанию и деградации. Вы можете уже никуда не уходить, не увольняться и не разбегаться по другим политическим силам. Фамилией Порошенко вы надолго привязаны ко всему перечисленному и ещё десятки лет не сможете отмыться от его имени", — считает Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Еленауточнила, что тройка Гриценко-Вакарчук-Зеленский создана в рейтингах для того, чтобы вывести Тимошенко и Порошенко на переговоры.

"У КМИСа снова 30% не определились, 6% испортят бюллетень, 14% не будут голосовать. В сумме это, как и в последнем исследовании Рейтинга = 50%. Значит все указанные в исследовании президентские рейтинги можно разделить минимум на 1,5, если не на 2. То есть у всех — ниже плинтуса. В обоих рейтингах всплывает вроде как новая тройка лидеров — Гриценко и Зеленский с Вакарчуком. И они вроде как съедают рейтинги всех текущих. Пока ясно, что закулиса сформировала из этой троицы свое управляемое маппет-шоу и кошмарит ими, чтоб поставить в переговорную позицию тех, кого мы раньше привыкли считать фаворитами гонки — Тимошенко и Порошенко", — проанализировала Дьяченко.

По ее мнению, у Тимошенко и Порошенко есть причины невыхода второй тур.

Скриншот с сайта Facebook

"Математически лидирующую главу "Батькивщины" просто не хотят верхи, боясь ее мести. А держащего админресурс Порошенко — не хотят низы, хлебнувшие настоящей нищеты при нем. Чтобы поверить в то, что даже еще не начавшее кампанию маппет-шоу победит одним телевизором, без поля, оснований пока недостаточно. Их избиратель может просто не выйти на участки в день голосования, несмотря на то, что социологам ответил в их пользу. Поэтому спешить сейчас с выводами — это верить в навязываемый закулисой сценарий. Он может и не так плох, как то что сегодня, но реестра акционеров мы как всегда, не увидим", — резюмировала эксперт.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский в свою очередь считает, что перед Порошенко для сохранения власти остро стоит вопрос либо договоренности с потенциальным победителем выборов, либо — с неким "преемником".

"С Тимошенко он договорится на вряд ли. Но может попытаться сыграть на поле неопределившихся граждан — почти 40% из имеющих право голоса не определились за кого голосовать. По моим данным, в штабе Порошенко для проведения операции "преемник" готовы объявить досрочные выборы под Луценко или Гройсмана. А также — могут засветить свой пока не разыгранный "джокер" в виде кандидатуры Кличко. С использованием его "Удара" как зонтика для потерявшего рейтинг БПП. Возможно, объявление досрочных выборов состоится в День Конституции 28 июня", — напомнил Дубинский.