Соцсети: так у кого из кандидатов Порошенко будет "техническим"?

УНИАН

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко практически не имеет шансов переизбраться на второй срок. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Если бы президентские выборы состоялись сейчас, ни один из политиков не победил бы в первом туре – говорят социологи КМИС.

И все же согласно данным нового соцопроса, больше всего голосов украинцы отдали бы Юлии Тимошенко – 8% опрошенных. Следом за ней расположились Анатолий Гриценко (6,3%), Олег Ляшко (6%), Петр Порошенко (6%), Владимир Зеленский (5,4%), Святослав Вакарчук (4,8%). В соцсетях новости отечественных социологов вызвали очередную скандальную шумиху.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook