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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: так у кого из кандидатов Порошенко будет "техническим"?

    (обновлено: )35060
    Киевский международный институт социологии обнародовал свежие президентские рейтинги украинских политиков, вызвав тем самым небывалую шумиху в соцсетях. Какие из результатов, полученных отечественными социологами, так потрясли украинцев?
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Эмоции президента Петра Порошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov
    Тренд дня: "Тимошенко верхи боятся, а Порошенко низы ненавидят"

    Президент Петр Порошенко практически не имеет шансов переизбраться на второй срок. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Если бы президентские выборы состоялись сейчас, ни один из политиков не победил бы в первом туре – говорят социологи КМИС.

    И все же согласно данным нового соцопроса, больше всего голосов украинцы отдали бы Юлии Тимошенко – 8% опрошенных. Следом за ней расположились Анатолий Гриценко (6,3%), Олег Ляшко (6%), Петр Порошенко (6%), Владимир Зеленский (5,4%), Святослав Вакарчук (4,8%). В соцсетях новости отечественных социологов вызвали очередную скандальную шумиху. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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