В чем сила, брат? Блинов о силе синей корочки с трезубцем

РИА Новости Украина

Украинский паспорт поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает привлекательность гражданства в199 странах и территориях мира. Согласно исследованию, Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт.

В рейтинге Nomad Passport Index 2018 гражданство оценивается на основе пяти факторов: система налогообложения (20% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя — по 10%).

Рейтинг демонстрирует, что без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Отмечается, что украинский паспорт один из пяти, которые улучшили свои позиции по сравнению с минувшим годом.

В пятерку лидеров рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. Россия оказалась на 87-м месте, Беларусь — на 127-м, Молдова — на 90-м, Грузия — на 96-м. Паспорт США — на 35-м месте.

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Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

"Любопытно. Nomad Capitalist выдала свежий рейтинг "силы паспорта", который базируется не только на количестве стран и территорий, куда можно ездить без визы, но и на возможности иметь двойное гражданство. Учтен также общий уровень налогообложения, восприятие страны в мире и общие свободы экономической деятельности и СМИ.

Украина вместе со Сьерра-Леоне продемонстрировали наибольший прогресс (+21 позиция). Синяя корочка с трезубцем на 91-м месте. Украинцы могут ездить без виз в 114 стран мира. Немцы — в 179.

Среди стран-соседей самый многообещающий паспорт не у поляков или россиян: Венгрия — на 24-м месте, Словакия — на 29-м", — написал редактор радио "Вести" Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

При этом Блинов отмечает, что почти все украинские СМИ передрали сообщение Радио Свобода по удельным весам факторов с ошибкой.

"Вес налогообложения в рейтинге — 20%, а не 30%", — поправил Блинов.