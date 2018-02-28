Украина поднялась в рейтинге паспортов

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В мировом рейтинге паспортов Украина поднялась на 42 место, свидетельствует обновленный рейтинг международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Рейтинг составляется на основе количества стран, доступных обладателям паспорта для посещения без визы.

Отмечается, что несколько лет подряд паспорт Германии неизменно занимал первое место в мире, но в феврале 2018 года первое место оказалось за Сингапуром и Японией с рекордным показателем – безвизовый доступ в 180 стран.

"Германия опустилась на второе место, хотя и улучшила свои показатели за два месяца. Граждане Германии могут посещать без визы 179 стран мира. Третье место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея", – говорится в исследовании.

Также сообщается, что за два месяца 2018 года Украина добавила к списку безвизовых стран четыре государства – Руанда, ОАЭ, Ниуэ, Теркс и Кайкос, переместившись таким образом на 42-е место.

Сейчас украинцам открыт безвизовый доступ в 118 стран.