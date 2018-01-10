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    Общество

    Миграционная служба заново отправит данные паспортов, отданных в печать

    (обновлено: )181
    Повторная отправка коснется данных, которые ранее передавались миграционной службой. Это связано с плановой заменой сертификатов на полиграфкомбинате "Украина".
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Проводится плановая замена сертификатов на полиграфкомбинате "Украина", которая повлечет за собой повторную отправку всех данных для персонализации паспортов, сообщает в среду Государственная миграционная служба.

    Биометрический паспорт
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    Повторная отправка коснется данных, которые ранее передавались миграционной службой.

    "Данные будут отгружаться в течение нескольких дней, но передача будет осуществляться в том же порядке, в котором эти данные отгружались раньше. После повторного направления в онлайн-сервисе "Проверка оформления паспорта" изменится дата отправки данных на персонализацию, но это никак не повлияет ни на очередность, ни на срок персонализации", — говорится в сообщении ГМС.

    Напомним, что в январе запланирован запуск на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

    На сегодняшний день задержка в выдаче документов продолжается, констатирует миграционная служба. ГМС обращается к украинцам с просьбой не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, не обращаться к посредникам, которые обещают любые сроки изготовления паспорта.

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