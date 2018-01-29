Украинец с десятью паспортами пытался выехать в Россию

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Гражданин Украины попытался вывезти в Россию 10 паспортных документов.

Об инциденте сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил пограничникам чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили настоящий паспорт украинца, а также еще около десятка различных документов, выданных на имя других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе шесть мобильных телефонов и два флеш-накопителя", — отмечается в сообщении.

Мужчина задержан в пункте пропуска "Бачевск". Он следовал по маршруту Одесса — Москва на рейсовом автобусе марки NEOPLAN украинской регистрации.

На данный момент 58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.

Как сообщалось ранее, пограничники задержали вблизи границы группу нелегальных мигрантов с ребенком из Армении.