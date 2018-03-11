Хозяйке на заметку. Как нотариусам считать данные с ID-паспортов?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Нотариусы жалуются на отсутствие доступа к демографическим реестрам. Это не позволяет им получать данные с ID-паспортов своих клиентов.

В это же время в Государственной миграционной службе говорят, что подключение рабочего места нотариуса к этому реестру — это технически сложный и финансово затратный процесс. Решение проблемы видят в интеграции данных демографического реестра с реестрами территориальных общин.

О возможных выходах из сложившейся ситуации в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що за проблема? Нотаріуси скаржаться, що не можуть отримувати дані з ІD-паспортів через відсутність доступу до демографічного реєстру. Які дані вони мають отримувати з паспортів?

— Власне, це питання в мене є також. Для мене абсолютно дивно чути таку позицію нотаріусів, тому що насправді паспорт у формі картки є абсолютно самодостатнім документом, який не потребує отримання будь-якої інформації з реєстру для того, щоб переконатись, по-перше, у його справжності, по-друге, для того, щоб отримати всю необхідну для нотаріальних дій інформацію, тобто ця інформація про власника документа є на самому документі. Якщо ми говоримо про електронний чіп, то на ньому зберігається також, окрім цієї інформації, яка графічно нанесена на паспорт, там записана ще інформація про зареєстроване місце проживання, про сімейний стан і т.д. Якщо ми говоримо про самі рідери, тобто пристрої, які дозволяють зчитати ці дані з паспортної картки, то це не є спеціальне якесь обладнання саме для українських ІD-паспортів. Це звичайні рідери, багато терміналів, сучасні термінали для оплати, тобто термінали банківські також можуть це робити, тому що технологія, яка застосована у чіпі паспорту нашого, вона ідентична до технології, яка застосовується у безконтактних платіжних картах банківських, тобто безконтактний платіж — це, власне, та сама технологія-носій, яка використовується для використаної, власне, у чіпі ІD-карти.

Якщо ми говоримо про програмне забезпечення, то на сайті "Поліграфкомбінату "Україна", виробника нашого паспорту доступне для безкоштовного завантаження програмне забезпечення, ще раз повторюсь, воно є безкоштовним, можна зчитувати. Тобто в принципі ніякої потреби в тому, щоб отримувати ті дані з реєстру, не існує. Карта є дуже захищеною. Це визнано всіма експертами міжнародними у цій сфері, і вона дозволяє верифікувати документ також без доступу до будь-яких реєстрів.

Розкажіть детальніше про технологію NFС - чіп, який розміщений у паспорті. Його можна зчитати, наприклад, смартфоном з NFС?

- Звичайно. Також є програмне забезпечення в плей-маркеті, необхідне саме для цього. Тобто за допомогою смартфонів, а таких, за оцінками операторів мобільного зв'язку, у нас більше трьох мільйонів таких смартфонів вже в Україні, які підтримують технології NFС, і за допомогою цих смартфонів можна це зробити.

Внести зміни ніякі не можна, тільки подивитись, якщо власник карти цю карту надасть. Наприклад, у нотаріуса є смартфон, і без проблем нотаріус зчитає чіп.

- Звичайно, це можливо. Необов'язково купляти саме смартфон, тому що сам пристрій — рідер NFС набагато дешевше коштує, ніж смартфон.

З огляду на ті операції, для яких потрібен доступ до демографічного реєстру, до нотаріусів, наприклад, інформація щодо родичів, батьків, зв'язків, актів цивільного стану, ця інформація ж не записана.

— Звичайно, але ж доступ до реєстру, треба також розуміти, що доступ до будь-яких баз даних, доступ до будь-яких реєстрів потребує також і серйозного законодавчого врегулювання.

У нас зараз цього регулювання немає, може в цьому проблема?

— Тут питання є ширшим, тут питання, а чи потрібен цей доступ, чи потрібна ця інформація, чи потрібно надавати право комусь отримувати цю інформацію, і чи робиться це в інших країнах.

З ІD-паспортами виникають якісь казуси? Якісь нерозуміння самого документу чи технічні збої? На початку обігу ІD-карток, українських нових паспортів, від людей вимагали ще якісь паперові документи, ідентифікаційні номери, довідку в паперовому вигляді про реєстрацію, взагалі казали: ми не знаємо, що це паспорт, це якась картка незрозуміла.

— Так, дійсно, ми мали на самому початку в 2016 році такі звернення, такі сигнали, і було на початку їх, дійсно, багато. Зараз ми маємо дуже позитивну тенденцію. У нас практично вже немає скарг на те, що знаходяться будь-які чиновники чи працівники будь-яких установ, організацій, які не знають, що таке ІD-картка, тобто вже всі знають. На жаль, не всі ще знають, що те, про що ми говоримо, про те, що навіть смартфоном можна прочитати інформацію, яка міститься на чіпі, ми проводимо активну роботу, ми зустрічаємось, в тому числі, з банківською сферою, пояснюємо ступені захисту, яким чином можна їх використовувати, яким чином можна використовувати дані, які записані і т.д., тобто ми вже переходимо поступово до другого етапу, тобто треба розуміти, що паспорт картки запроваджений виключно з міркувань безпеки, це основний мотив, але сьогодні вже створені умови для того, щоб переходити до другого етапу, до створення певних сервісних можливостей, тобто можливості, сервіси, які дозволять українцям, які мають вже ІD-картку, спросити дотримання певних послуг, в тому числі, і банківських, в тому числі, і адміністративних послуг.

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А є система, щоб на сайті Міграційної служби можна було ввести основні реквізити з ІD-картки і принаймні отримати якесь підтвердження, що так, усі дані є дійсними?

- Тут два аспекти. По-перше, на сайті Міграційної служби діє сервіс перевірки документа за базами недійсних документів, тобто перевірити, чи був той документ втрачений, викрадений чи внесений він взагалі до бази недійсних документів може безкоштовно будь-яка особа. Це можливо. Якщо ми говоримо про валідацію саме якогось конкретного документа, то вона можлива, і вона можлива не через онлайн, вона можлива в офлайні, тобто для цього необхідне певне програмне забезпечення, яке дозволить…всі українці, які отримували ІD-картку, вони знають, що отримані при отриманні ІD-картки власник придумує пін-код, такий, як, наприклад, ми маємо в мобільних телефонах в сім-картах, тобто пін-код. За цим пін-кодом можна верифікувати цей документ, і це абсолютно нескладно, і це дуже надійно, тобто з точки зору безпеки, чіп і інформація на чіпі не підлягає підробленню, тому що вони підписані відповідними сертифікатами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине удвоят выпуск биометрических паспортов, поскольку на полиграфкомбинате «Украина» запустили новое оборудование для печати паспортов.