Бой за электорат... он трудный самый

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Нынешний год может поставить для Петра Порошенко жирный крест на его амбициях стать президентом Украины во второй раз. Если до конца прошлого года все социологические замеры фиксировали ситуацию приблизительного паритета голосов, которые бы отдали украинцы за нынешнего главу государства и его политическую силу с главными оппонентами-конкурентами: Юлией Тимошенко и ее "Батькивщиной", то к концу февраля ситуация кардинально переменилась. Результат был прогнозируем многими экспертами и получил название "Мальдивы". После вызывающе скандальной поездки Петра Алексеевича с челядью на острова, электоральная реакция должна была наступить где-то через месяц. И вот недавно КМИС опубликовал отчет о своем исследовании, которое он проводил с 5-го по 21-е февраля по всей Украине. По нему Петр Алексеевич со своим БПП показал движение в сторону маргинализации. Если бы выборы в парламент прошли в конце февраля, то большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился).

Далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).

Та же картина "проседания" популярности у президента, если бы выборы главы государства состоялись в конце зимы.

В первом туре больше голосов, чем другие кандидаты, получила бы Юлия Тимошенко (24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее идут — Олег Ляшко (15,5%), Анатолий Гриценко (12,5%), Петр Порошенко (9,8%), Юрий Бойко (9,7%) и Вадим Рабинович (9,5%).

Если тенденция в течении текущего года продолжится, то вполне очевидно, что даже все усилия админресурса, подтасовки при подсчете голосов в пользу Петра Алексеевича и блока его имени не позволят первому стать президентом, а его политической силе занять доминирующее положение в Раде. Исправить положение социальными «подачками» избирателю не получиться. Смешно говорить о том, что рост пенсий на сотню-полторы гривен, которые планируется провести в этом году, замотивируют восьми миллионную армию пенсионеров, получающих тысячу гривен пособия на «обеспеченную» старость проголосовать за автора такой "обеспеченности". Кроме того, чтобы удержать бюджетные дыры от роста, президенту нужны будут деньги МВФ, ЕС и прочих заимодавцев. А значит — рост цен на газ, со всеми вытекающими для стоимости коммуналки, неизбежен. И этот шаг вообще способен обнулить все шансы Порошенко переизбраться, а БПП войти в парламент. Если еще обвалится к осени гривна, а все к этому идет, то впору Петру Алексеевичу будет просить политического убежища на столь любимых Мальдивах. Иначе расправа неминуема. Юлия Владимировна, если вдруг избирется президентом, то за счет предшественников будет решать минимум две задачи. Первая — личная месть соратникам за украденное президентство в 2014-м. Вторая: за неимением ресурсов, чтобы дать избирателям ощущение облегчения жизни, будет одаривать показательными судами над теми, кто повинен в обнищании тотального большинства страны. Год-два на такой "усладе" избирателя можно вполне продержать в чувстве благодарности к избавителю и судье над очередной "злочинной бандой".

Осознает ли свои перспективы Петр Алексеевич? Естественно. И что же делать?

Сегодня у него две задачи: первая — попасть во второй тур любой ценой. Если это случится, то золотая акция админресурса и фальсификации подсчета голосов сработает на него. И, не исключено, таки обеспечит формальное переизбрание. Вторая — остановить рост популярности Юлии Владимировны. Еще лучше, обратить его вспять.

Один из прошлогодних опросов КМИС показал, что две трети украинцев не верят нынешним политическим лидерам и находятся в ожидании появления новых.

На пересечении задач "нейтрализации" популярности ЮВТ и ожидании электоратом новых лидеров возник проект "Надя-террористка". Банковой. Кроме этих задач, проект "Савченко" может помочь власти канализировать растущий радикализм масс, запустить процесс управляемого протеста улицы. И в случае необходимости организовать лобовое столкновение радикальных симпатиков с различными политлидерами для оправдания введения в стране военно-полицейского режима со всеми вытекающими. При таком сценарии можно выборы переносить, отменять или проводить буквально под дулами автоматов. Ну а результат, естественно будет в пользу тех, кто платит автоматчикам и членам избирательных комиссий. На этом поле Тимошенко, да и любой другой оппозиционный лидер, не конкурент Петру Алексеевичу.

Если проект наберет силу, то эпатажные заявления Надежды Савченко будут фокусировать внимание миллионов недовольных властью украинцев на абсолютно пустых в политическом смысле выходках, по типу той, что «герой» Украины вытворила на регламентном комитете 22 марта. Заявив, что пронесла на заседание гранаты. А после некоторой интригующей паузы достала из сумки одноименные фрукты.

Теперь, судя по реакциям социальных сетей, обыватель будет обсуждать тему очередных "гранат" от Нади, смакуя фантазии на тему, вот бы пронесла настоящие и устроила им "бах!".

В сценарном запасе авторов проекта, кроме темы "бах" по куполу Рады и всем, присутствующим там депутатам с президентом и премьером, похоже будет предстоящий открытый для СМИ суд. Где мадам, сверкая глазами, будет обличать нынешнюю власть, ее воровитость и антинародность. Месяца два-три это кино тоже будет собирать многомиллионную аудиторию. Рейтинг Надежды естественно будет расти. В первую очередь за счет тех, кто не определился за кого голосовать на предстоящих выборах. По опросу КСМИС, на конец февраля таковых почти сорок процентов, что по выборам в ВР, что по президентским. К слову, эта цифра корреспондируется с числом готовых выйти на уличный протест в прошлом году. Естественно радикальные симпатики Нади начнут бузить по Киеву, под зданием суда, разобьют где-нибудь палаточный городок. Все это оттянет на себя как внимание телезрителей, так и "радикалов" Саакашвили, которые ныне остались не у дел. Возможно, Савченко придется коротать свое предварительное заключение в стенах Лукьяновского СИЗО, альма-матер популярности Юлии Владимировны. Так сказать, будет идти след в след. Закончится ли дело качановской колонией? Не исключено. Может даже будет выезд на инвалидной коляске после очередного голодания к избирателям. Тут для авторов "спектакля" Надя — наш президент, который точно будет со временем разыгран, поле для фантазий и политтехнологического творчества безгранично.

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Появятся ли следом за Савченко еще фейковые лидеры протеста? Скорее всего да. Потому как потребуется рассосать популярность прочих легальных оппозиционеров, типа Ляшко. Ведь Петру Алексеевичу нужно пройти во второй тур, а для этого необходимо кардинально понизить порог прохода. Пока он слишком велик. Едва ли ПАП светит дотянуть до 15,5 % лидера Радикальной партии.

Ну а пока свою электоральную эффективность должен показать проект "Надя-террористка". И он движется в нужном направлении. Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. За соответствующие решения коллеги Нади проголосовали единогласно. Следом решение комитета поддержала ВР 291 голосом.