наверх
27.02.201800:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Стал известен рейтинг самых продаваемых исполнителей в мире

    (обновлено: )20110
    По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Эд Ширан/Instagram

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Популярный британский музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года, говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

    Падение Мадонны на вручении премии Brit Awards 2015
    Видео пользователя Youtube Hulk Hogan
    Падение Мадонны на Brit Awards 2015

    По данным доклада, третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You.

    Отмечается, что впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался альбом и композиция, принадлежащие одному музыканту.

    Согласно докладу, в 2016 году этот рейтинг возглавлял канадский рэпер Дрейк, который в этом году опустился на второе место с альбомом More Life.

    Третье место в рейтинге заняла кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation.

    В десятку лидеров также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

    Автор-исполнитель и актер Эд Ширан в прошлом году за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного Ордена Британской империи. Он получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года его пластинка "X" была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В этом году Эд Ширан стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards в номинации "мировое признание".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?