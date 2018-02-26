Стал известен рейтинг самых продаваемых исполнителей в мире

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Популярный британский музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года, говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

По данным доклада, третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой продаваемой композицией альбома стала Shape of You.

Отмечается, что впервые за историю существования рейтинга IFPI на первом месте оказался альбом и композиция, принадлежащие одному музыканту.

Согласно докладу, в 2016 году этот рейтинг возглавлял канадский рэпер Дрейк, который в этом году опустился на второе место с альбомом More Life.

Третье место в рейтинге заняла кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation.

В десятку лидеров также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

Автор-исполнитель и актер Эд Ширан в прошлом году за свои достижения в области музыки стал кавалером почетного Ордена Британской империи. Он получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года его пластинка "X" была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В этом году Эд Ширан стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards в номинации "мировое признание".