Портнов - власти: каждый из вас прямо и косвенно причастен к войне

РИА Новости Украина

Ныне действующему президенту Украины Петру Порошенко, судя по рейтингам, не удастся переизбраться на второй срок. И те, кто входит в его фракцию в парламенте или связан с президентом другим способом, десятки лет не смогут отмыться, считает юрист Андрей Портнов.

"В свете последних рейтингов Порошенко необходимо напомнить всем, кто входит в его фракцию или служит ему в других органах власти.

Каждый из вас прямо и косвенно причастен к войне, убийствам, мародёрству, пропаганде насилия, организации незаконных бандформирований, хищению государственной собственности, присвоению природных ресурсов, избирательному правосудию, обнищанию и деградации", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Юрист добавил: "Вы можете уже никуда не уходить, не увольняться и не разбегаться по другим политическим силам. Фамилией Порошенко вы надолго привязаны ко всему перечисленному и ещё десятки лет не сможете отмыться от его имени".

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Как свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы в Украине прошли в апреле, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 16,1% избирателей.

На втором месте в президентском рейтинге находится лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за него проголосовали бы 12,7% украинцев. На третьем месте в рейтинге глава Радикальной партии Олег Ляшко (12,2%), на четвертом — действующий президент Петр Порошенко (12,2%).

В случае прохождения во второй тур Тимошенко и Порошенко победила бы глава "Батькивщины", набрав 22,9% против 11,8% голосов за действующего президента. Во втором туре Ляшко также обошел бы Порошенко, набрав 17% против 12,9%. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко тоже выиграл бы с 19,2% голосов у Порошенко (14,7%), если бы прошел во второй тур.

Скриншот с сайта Facebook

В опросе КМИС приняли участие 2004 совершеннолетних жителя Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Напомним, очередные президентские выборы в Украине должны состоятся весной 2019 года.